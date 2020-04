SURVIVOR ROMANIA 21 APRILIE 2020 LIVE VIDEO ONLINE STREAMING KANAL D: "Eu cumva am fost oaia neagră"

SURVIVOR ROMANIA 21 APRILIE 2020 LIVE VIDEO ONLINE STREAMING KANAL D. Surpriza totala in tabara razboinicilor. Una dintre cele mai controversate concurente din tabara razboinicilor a fost propusa spre elimnare.

Lola a primit 4 voturi, iar Alice 3, din partea echipei. ''Am ajuns la un nivel in care nu ne mai certam, nu ne mai tragem, ba, de ce m-ai votat? Eu ma asteptam sa ma voteze pentru ca ai zis tu ceva de genul sau sa vedem cine nu s-a integrat. Eu cumva am fost oaia neagra, dar eu mi-am asumat-o mereu, desi stiam ca aici o sa ajung. Credeti-ma, mai impacata cum sunt in acest moment nu am fost in toata competitia mea'', a spus Lola.

Survivor Romania - live stream oficial

Survivor Romania se difuzeaza in zilele de sambata, duminica, luni si marti la Kanal D, incepand cu ora 20:00.

Survivor Romania poate fi urmarit si online, accesand pagina oficiala de live stream: https://www.kanald.ro/live.html.

Daca doriti sa revedeti cele mai tari momente din emisiune o puteti face pe canalul oficial de YouTube.

Survivor România, ediția de marți, 21 aprilie

După multe jocuri extenuate, Dan Cruceru a avut o surpriză pentru concurenți. De Paște, ei au sărbătorit cu o masă festivă, cu mâncare tradițională. Înainte să ciocnească ouă, concurenții s-au ridicat și au spus o rugăciune.

"Momentul în care mi s-a spus că voi avea o surpriză. În momentul ăla când am văzut masa plină de bunătăți, am fost fascinați. Mirosul sarmalelor s-a simțit după colț. A fost o masă pe cinste!”, a declarat faimosul Cezar la Kanal D.

"Am ciocnit ouă, am făcut și o tradiție din Moldova. A fost foarte tare!”, a adăugat războinicul Emanuel.

Prezentatorul emisiunii, Dan Cruceru, le-a făcut o surpriză de zile mari concurenților. După masă, fiecare concurent a primit câte un mesaj de la persoanele dragi de acasă. "Vine iepurașul și la voi cu niște mesaje de acasă, mesaje video”, a declarat Cruceru. "Plâng de bucurie! Nu mă așteptam la așa ceva în viața mea!”, a declarat Emy Alupei.

Culiță Sterp, la Survivor România! ”Iancu este mai bun, dar am și eu abilitități!”

Culiță Sterp a fost dorit de producătorii show-ului Survivor România înaintea fratelui său, Iancu. Acesta se numără printre cei mai buni concurenți de la Survivor România în aceste momente. În luna în care a concurat, războinicul a adus puncte extrem de importante pe traseu, iar acum, mulți îl consideră un potențial câștigător al premiului cel mare.

Cu puțin timp înainte ca el să se înscrie în competiție, producătorii show-ului l-au dorit pe Culiță Sterp la Survivor România.

Culiță Sterp: ”Mi s-a propus să particip”

”O să dau ce e mai bun din mine. O să lupt ca să îmi demonstrez că locul meu e acolo. Nu cred că o să mă accidentez, pentru că mă știu pe mine, sunt puternic. O să am nevoie însă de un strop de noroc, să nu-mi pierd răbdarea. Votați-mă dacă vreți să rămân acolo cât mai mult”, le-a transmis atunci Iancu Sterp celor care îl apreciază.

Ei bine, dacă Iancu Sterp s-a descurcat bine pe traseu, acum vine și noutatea. Cu puțin înainte să se înscrie în competiție, producătorii show-ului l-au dorit, de fapt, pe fratele său, Culiță Sterp.

”Mi s-a propus sa particip, recunosc. Însă, nu am acceptat, fiindcă programul meu de artist nu îmi permitea să ajung în Republica Dominicană. Nu puteam, aveam proiecte importante. Asta a fost atunci! Glumind puțin, dacă știam că va veni pandemia de coronavirus, cine știe, poate eram acum acolo. Aveam și eu abilități, sunt înalt, sportiv, am dexteritate la aruncări, sigur, m-aș fi descurcat. Pe de altă parte, Iancu este mai bun decât mine și mă bucur pentru el că face o figură frumoasă în competiție”, a dezvăluit Culiță Sterp.