SURVIVOR ROMANIA 8 MARTIE 2020 LIVE VIDEO ONLINE STREAM Kanal D. Scandal uriaş după nominalizarea ceelui eliminat

SURVIVOR ROMANIA 8 MARTIE 2020 LIVE VIDEO ONLINE STREAM Kanal D. Andi de la Survivor, nominalizat de către colegi spre eliminare! Reacția războinicului: "Am simțit lucrul ăsta"

"Războinicii au decis din nou, aici avem numele primului nominalizat din această săptămână. Primul nominalizat în această săptămână este Andi. Te așteptai la această decizie?", a declarat Dan Cruceru, prezentatorul Survivor.

"Da, sigur că mă așteptam. Deși colegii mei nu s-au vorbit, poate din coincidență au votat în aceeași direcție. Și eu am simțit lucrul astă de săptămâna trecută, deci nu e vreo surpriză pentru mine. Mă bucur, în schimb, că există o unitate și că au votat toți în aceeași direcție. Asta face o echipă", a spus Andi.

SURVIVOR ROMANIA 8 MARTIE 2020 LIVE VIDEO ONLINE STREAM Kanal D.

SURVIVOR ROMANIA 8 MARTIE 2020 LIVE VIDEO ONLINE STREAM Kanal D. Andi este antreprenor si creator de continut online. In prezent locuieste in Bucuresti. "Am ales sa particip la Survivor Romania pentru ca sunt un adept al provocarilor, am o fire competitiva si pentru ca simt nevoia de o iesire din cotidian, de o schimbare de directie de la regulile inguste ale societatii", declara Andi Constantin.

Pe toti acesti concurenti, cu caractere puternice, cu profesii diferite, provenind din medii diverse, ii uneste un singur tel, acela de a-si depasi limitele si a deveni acel "Supravietuitor" care sa inspire milioane de oameni ca totul este posibil cand crezi in visul tau: Survivor România.



SURVIVOR ROMANIA 8 MARTIE 2020 LIVE VIDEO ONLINE STREAM Kanal D. Războinica Adriana s-a întors în țară! Prima reacție când și-a văzut fetița! Adriana a părăsit Survivor România în urma voturilor publicului. Lola a avut o reacție dură după ce a aflat vestea.

"Nuu, eu vreau acasă", a strigat Lola, cu lacrimi în ochi. "Nu-mi face asta, nu ma duc undeva rău, ma duc la Eva"; „Lola, îți mulțumesc foarte mult pentru toate cuvintele pe care mi le-ai spus și pentru toată susținerea ta. Ai fost singura care ai vrut să îmi dai locul tău. Plec Războinică. Sper ca Eva, de acasă, să vadă că sunt o mamă eroină. Vă doresc la toți să aveți ce am eu acasă, un copil frumos, deștept, care să vă iubească exact cum mă iubește ea pe mine", a spus Adriana.

„Te felicit, apreciem toți ce faci, știu cât de greu e sa fii o mamă singură, sunt un tată implicat", a spus Dan Cruceru.

Remus si Claudia, mesaje dure dupa eliminarea Adrianei de la Survivor!

Remus și Claudia au acuzat strategiile din tabăra Războinicilor, ce ar fi dus, în opinia lor, la eliminarea Adrianei din competiție.

„Felicitari pentru strategia celor mai deștepți 4 războinici", a scris Remus. El i-a transmis și un mesaj Adrianei: „Sper să înveți ce înseamnă lașitatea și trădarea".

el mai intens reality din istoria televiziunii, „Survivor România" a început pe 18 ianuarie. Două echipe „Faimoșii" și „Războinicii" se luptă în cea mai dură competiție. Survivor România este difuzat de Kanal D de sâmbătă până marți. O bătălie unică, un singur Supraviețuitor. Kanal D le aduce telespectatorilor cea mai dură competiție din istoria televiziunii: „Survivor România"!

i Claudia a sugerat că a fost vorba de strategie în nominalizarea Adrianei. „Nu dai o lecție colegilor tăi din echipă sau pedepsești un coleg din echipă", a scris Claudia.

Andi, cuplu bombă la Survivor România cu o colegă de echipă

Tensiuni uriașe în echipa Războinicilor. Ei s-au acuzat reciproc de diverse lucruri, în centrul acuzațiilor fiind Andi. Andi le-a spus colegilor că Adriana pune mâna pe el noaptea și că asta îl deranjează, că nu formează un cuplu. Pe de altă parte, Karina a susținut că el i-ar fi pupat mâna Adrianei, dându-i speranțe acesteia.

Au fost tensiuni uriașe în echipa Războinicilor, care pierd de mai multe jocuri încoace. Se pare că faptul că Faimoșii sunt mai puternici acum și câștigă a creat mari disensiuni în tabăra Războinicilor, fiind scoase la suprafață tot felul de lucruri.