Articol publicat in: Societate

Tamara Buciuceanu: "Când nu veţi mai mirosi flori de câmp pe scenă seara, poate vă veţi întreba unde-o fi plecat Tamara?"

Autor: Filip Stan Publicat: (acum 2 ore) // Actualizat: (acum 2 ore) // Sursa: romaniatv.net Figura Tamarei Buciuceanu-Botez este asociată de toată lumea cu severa, dar și iubita profesoară de matematică de liceu, celebra Isoscel din seria ”Liceenii”. S-a stins la 90 de ani, dar a plecat cu zâmbetul pe buze.

Tamara Buciuceanu a murit la vârsta de 90 de ani. O doamnă pe scenă și în afara ei, Tamara Buciuceanu a fost sărbătorită cu mare fast de colegii ei, anul trecut, cu câteva zile înainte de Crăciun, când au celebrat cei 65 de ani petrecuți pe scenă de marea artistă. Atunci, sărbătorita Tamara Buciuceanu a ales să recite, pe scena Teatrului Metropolis, o poezie emoționantă scrisă de un fost coleg de scenă de la Teatrul Tănase. Ultimele versuri i-au făcut pe toți cei din sală să plângă: „Când nu veți mai mirosi flori de câmp pe scenă seara / Poate vă veți întreba atunci: unde-o fi plecat Tamara?”. “Mă bucur că nu m-ați uitat! Suntem la o întâlnire de suflet. Mi-am făcut meseria cu cel mai mare drag și cu cea mai mare seriozitate. Dacă m-ați aplaudat 65 de ani înseamnă că ați înțeles ce am vrut să spun pe scenă și vă mulțumesc!”, a declarat Tamara Buciuceanu atunci, emoționată, după ce George Ivașcu, directorul Metropolis, a prezentat-o drept “regina comediei românești”. loading...

Daca ti-a placut articolul, urmareste RomaniaTV.NET pe facebook sau twitter

daca sunt in articol si in arraaydaca sunt in articol si in arraay