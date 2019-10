Articol publicat in: Politica

Tăriceanu anunţă cum votează ALDE la moţiunea de cenzură

Autor: Filip Stan Publicat: (acum o oră) // Actualizat: (acum o oră) // Sursa: romaniatv.net Călin Popescu Tăriceanu anunţă că toţi parlamentarii ALDE sunt prezenţi şi vor vota moţiunea de cenzură. Toţi parlamentarii ALDE sunt prezenţi şi vor vota moţiunea de cenzură, a declarat, joi, preşedintele partidului, Călin Popescu-Tăriceanu.



"Astăzi moţiunea trece, fiţi convinşi. (...) După ce trece moţiunea, după cum ştiţi, preşedintele trebuie să demareze consultări cu partidele politice, în urma cărora să desemneze un prim-ministru, prim-ministru care ar trebui să pregătească un program de guvernare pe care să-l prezinte Parlamentului spre aprobare, împreună cu lista Guvernului", a spus Tăriceanu.



El a afirmat că ALDE ar susţine un Guvern de tranziţie PNL, dar nu va face parte din Executiv.

"Mi se pare că avem la dispoziţie două soluţii: o soluţie politică bazată pe un Guvern politic şi o soluţie tehnocrată, care mie îmi displace, nu am încredere. Soluţia politică ar trebui să se bazeze pe cei care au iniţiat moţiunea - PNL", a explicat Tăriceanu. loading...

Daca ti-a placut articolul, urmareste RomaniaTV.NET pe facebook sau twitter

daca sunt in articol si in arraaydaca sunt in articol si in arraay