Tăriceanu: Barna a pozat într-un fel de nou-născut şi când colo stătea şi lucra pe fonduri UE. ALDE ar putea să boicoteze turul II

Autor: Filip Stan Publicat: (acum o oră) // Actualizat: (acum o oră) // Sursa: romaniatv.net Fostul preşedinte al SEnatului l-a atacat dur pe liderul USR Dan Barna, deşi ar trebui, după reconfigurările de pe scena politică, să-l susţină pe colegul din noua coaliţie de guvernare. După ancheta Rise Project, Tăriceanu susţine că ANI şi procuratura l-ar fi scărmănat serios pe oricare alt politician îm locul lui Barna Liderul ALDE, Călin Popescu Tăriceanu, spune că preşedintele USR, Dan Barna, a pozat "într-un nou-născut scos din cristelniţă" şi de fapt lucra pe fonduri europene şi era cuplat ca o "lipitoare" la bani publici, făcându-i cadou surorii sale un proiect de 200.000 de euro. Tăriceanu crede că, dacă un om politic făcea acest lucru, era luat de ANI la scărmănat şi apoi era cercetat de procuratură. Tăriceanu a fost întrebat, duminică seara, într-o emisiune la Antena 3, dacă şansele Vioricăi Dăncilă de a intra în turul al doilea al alegerilor prezidenţiale sunt mai mari dacă Guvernul Orban nu este învestit până la primul tur al alegerilor. "Nu, oricum nu mai sunt întregi şansele. Dar acest element pe care l-aţi subliniat cred că este sau ar trebui să fie un element de interes şi pentru PNL sau poate în primul rând pentru PNL. Nu ştiu dacă PNL are interesul la turul întâi Iohannis să o aibă pe Dăncilă în continuare prim-ministru, cu atribuţii reduse", a spus el. Întrebat dacă în turul doi al alegerilor prezidenţiale vor intra Klaus Iohannis şi Viorica Dăncilă cu cine va vota ALDE, Tăriceanu a spus că este o variantă pe care nu a analizat-o şi este posibil ca membrii şi simpatizanţii partidului său să nu se prezinte la votul în turul doi. "Nu ştiu dacă se va negocia, există şi o variantă la care acum stau şi mă gândesc, de ce trebuie să votăm? (...) Mi se pare că încă e un orizont faţă de care mai avem timp să discutăm", a afirmat Tăriceanu, care a precizat că în viziunea sa în turul doi al alegerilor prezidenţiale vor intra Klaus Iohannis şi Mircea Diaconu. Tăriceanu s-a referit în emisiunea de la Antena 3 şi la liderul USR, Dan Barna, despre care a spus că a pozat ca un "nou-născut scos din cristelniţă", dar care de fapt era cuplat ca o "lipitoare" la bani publici. "El a pozat aşa într-un fel de nou-născut curat, curăţel, tocmai scos din cristelniţă de la botez şi când colo ce vedem? că băieţelul ăsta stătea şi lucra pe fonduri europene la greu, adică era cuplat ca o lipitoare la bani publici, că banii europeni sunt tot bani publici, nu vă imaginaţi că sunt din surse private, contribuim chiar şi noi la ei, lucru care era îndeobşte condamnabil de către USR. Văd că i-a făcut cadou surorii lui un proiect de 200.000 de euro. Chestia asta dacă o făcea un om politic, vă daţi seama că îl lua imediat ANI la scărmănat şi după aceea procuratura. Iar el stătea şi ne ţinea lecţii de morală", a mai afirmat Tăriceanu. loading...

