Tăriceanu, sceptic despre propunerea Dan Nica pentru comisar european: Mi-e teamă să nu întâmpine aceeaşi situaţie

"Adică în momentul în care vezi că este un parlament care deja este iritat ... trebuie însă să vă spun ceva, constat cu mâhnire, că se aplică dubla măsură (...) Nu suntem Belgia, nu suntem nici Franţa şi ca atare trebuie să fim mult mai atenţi cu propunerile pe care le facem, dacă sunt vulnerabilităţi, iată că aceste vulnerabilităţi s-au întors împotriva noastră şi, nu ştiu, mi-e teamă ca şi propunerile sau propunerea pe care a făcut-o în persoana lui Dan Nica să nu întâmpine aceeaşi situaţie", a afirmat Tăriceanu.



"Avem vreo putere să influenţăm Parlamentul European? Hai să fim serioşi, în situaţii din astea Parlamentul îşi încordează muşchii şi votează cum consideră. Dăncilă nu înţelege asta, nu te poţi pune cu Parlamentul European", a susţinut Tăriceanu.



El a mai spus că a fost o greşeală de apreciere care se răsfrânge asupra României. "Aici ar fi trebuit câteva criterii avute în vedere, ce pui, un om care are o experienţă politică, a fost ministru, are o imagine bună (...) Evident, nu poţi să are duci cu cineva care are vulnerabilităţi ca cele pe care le-am vazut", a susţinut Tăriceanu.