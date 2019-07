TAXA AUTO 2019. Veşti proaste pentru şoferi, ce se întâmplă cu restituirea banilor

Ionuț Buliga a plătit taxa auto în anul 2013 sub forma de taxă de mediu. După ce a fost anulată, în 2018, timișoreanul a depus o cerere prin care a solicitat să îi fie restituiți banii. Nici acum, după amânări și promisiuni, nu a reușit să recupereze suma plătită către stat. "În cazul meu, cererea mi-a fost pierdută, a trebuit să refac o cerere. Trebuie să primesc undeva la 4.200 de lei, plus dobânda aferentă, care este de 0,02% pe zi din suma aceasta.”, a declarat acesta pentru Digi 24

Într-o situație similară se află și Marius Bere din județul Cluj. Statul i-a restituit taxa auto, însă nu și dobânda.

Marius Bere, contribuabil: "Am primit 4.600 de lei după zece ani de zile. Din 2009 am avut o maşină pe care am înmatriculat-o atunci şi aşteptăm să vedem ce se întâmplă cu dobânzile. Ar trebui să fie în jur de vreo 70% din suma asta, vreo 3000-2500. Am aşteptat termenul. Bineînţeles, după ce aştepţi un termen de 1 ianuarie 2018, după aceea vine OUG, se mută pe 30 iunie 2019. La ANAF când te duci, ei nici nu ştiu ce răspuns să îţi dea.”

Ministrul de Finanțe asigura în luna aprilie că până la finalul lunii mai vor fi virați banii către toți contribuabilii. Guvernul a alocat, pe 23 mai, 700 de milioane de lei pentru restituirea taxei, bani virați deja în conturile a 420.000 de români.

"Aceasta (n.r.- suma), cum ajunge la un nivel la care este necesară o nouă decizie de realocare de fonduri, acest lucru se va întâmpla chiar şi săptămâna viitoare, astfel încât până la final de lună mai să se facă plata la tot ce este emis decizie de impunere de către ANAF.”, declara Eugen Teodorovici, ministrul de Finanţe, pe 23 mai 2019.

Pe 12 iunie, Executivul a aprobat alocarea unei sume suplimentare de 650 de milioane de lei pentru restiturea acestei taxe, cu promisiunea că șoferii vor primi banii până la sfârșitul lunii iunie.

Din 2007, când a fost introdusă, și până în 2017, când a fost anulată, statul a strâns 7,2 miliarde de lei din taxa auto. Pâna acum au fost restituite 3,5 miliarde de lei.