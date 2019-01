Taxa de 3.000-5.300 de lei la grădiniţele private sportive finanţate de guvern cu până la 500.000 euro

Memorandumul adoptat în Ședința de Guvern, consultat de Edupedu.ro, prevede că firma/ONG-ul, asociația/fundația/federația/clubul care va accesa schema de ajutor de stat are obligația de a acorda un singur loc fără taxă la o grupă de 25 de copii, dacă doar modernizează o clădire deja existentă și două locuri fără taxă pe o grupă de 25, dacă grădinița e construită de la zero. Gratuitatea este valabilă doar un an, doar pentru copii proveniți din familii cu venituri sub nivelul salariului minim pe economie și compania/organizația care primește ajutorul de stat este obigată să mențină gratuitatea pentru acești unul sau doi copii pe grupă, doar pe o perioadă de 4 ani de la terminarea construcției.

Memorandumul arată că entitățile care vor aplica pentru schema de ajutor de minims de până la 500.000 de euro au obligația "de a facilita accesul copiilor la aceste gradinițe prin stabilirea unor tarife mai reduse, corelate cu costul standard pentru fiecare preşcolar stabilit prin Hotărârea Guvernului nr.30/2018". În actul respectiv sunt prevăzute costuri pentru preșcolarii de la grădinițele cu program normal între 3.200 de lei în mediu rural și 2.926 de lei în orașe.

Pentru grădinițele cu program prelungit, taxa ar fi, dacă s-ar corela cu acest cost standard per preșcolar, de 5.367 de lei.

Memorandumul obținut de Edupedu.ro prevede că pentru anul 2019 bugetul va fi de 320 de milioane de lei, din care credite de angajament de 300 milioane lei și credite bugetare de 20 milioane lei. Pentru finanțarea maximă, de 500.000 de euro, banii ar ajunge pentru 40 de proiecte. Guvernul estimează faptul că 1000 de firme sau asociații și cluburi vor aplica pentru acest program, pentru a construi sau transforma 1.000 de grădinițe. În mod neobișnuit însă, în memorandum apare formularea "grupuri fiscale" la beneficiari.

"G. Beneficiarii măsurii de finanțare.

"Persoane juridice de drept privat, inclusiv organizaţii neguvernamentale, asociaţii, fundaţii şi/sau grupuri fiscale. De asemenea, beneficiari ai Programului pot fi şi Comitetul Olimpic şi Sportiv Român, asociaţiile şi fundaţiile, federaţiile sau cluburile sportive care iau iniţiativa construirii de grădiniţe cu profil sportiv. Numărul total estimat de beneficiari ai schemei este de 1000 persoane juridice de drept privat.

”Facem astăzi încă un pas pentru punerea în aplicare a programului “Investim în copii, investim în viitor”, prin care vom susține construirea, amenajarea și dotarea a 1000 de grădinițe cu profil sportiv. Adoptăm un memorandum prin care instituim o schemă de ajutor de stat, cu un buget multianual de 500 de milioane de euro, cu începerea finanțării din acest an.

Schema de ajutor de stat se adresează persoanelor juridice de drept privat, inclusiv organizații neguvernamentale, asociații, fundații, federații și cluburi sportive. Sprijinul va consta atât în acordarea unui ajutor de minimis de până la 500.000 de euro din cheltuielile eligibile, cât și în garantarea creditelor de către stat în procent de maximum 50%.

Este un proiect de perspectivă, prin care dorim să creăm condiții pentru încurajarea copiilor să practice sportul, cu beneficii pentru sănătate,” a declarat premierul.

Edupedu.ro a scris despre schema de ajutor de stat gândită pentru omul de afaceri Ion Țiriacîncă din luna decembrie 2018, de la apariția proiectului OUG 114/2018.