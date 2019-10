Articol publicat in: Justitie

Teroristul maghiar Istvan Beke ar putea scăpa din spatele gratiilor

Autor: Filip Stan Publicat: (acum 2 ore) // Actualizat: (acum 2 ore) // Sursa: romaniatv.net Teroristul maghiar care a vrut să detoneze o bombă de 1 decembrie ar putea scăpa din închisoare. Extremistul cere eliberarea după abrogarea unui articol din Legea privind combaterea terorismului. Istvan Beke a fost condamnat la 5 ani de închisoare după atentatul dejucat de la Târgu Secuiesc din anul 2015, transmite România TV. Foto: evz.ro Extremistul maghiar Istvan Beke, condamnat la 5 ani de închisoare pentru atentatul dejucat de la Târgu Secuiesc din data de 1 decembrie 2015, a găsit o portiţă prin care ar putea scăpa din închisoare. Acesta ar putea ieşi din închisoare după abrogarea unui articol din Legea 535/2004 privind prevenirea și combaterea terorismului. Beke a formulat o contestație la executare având ca obiect constatarea dezincriminării respectivei infracțiuni.



Curtea de Apel Brașov i-a respins lui Beke contestația la executare, iar acum extremistul speră să aibă mai mult noroc la Înalta Curte.



„Respinge ca neîntemeiată contestaţia la executare formulată de contestatorul-persoană condamnată Beke Istvan Attila având ca obiect constatarea dezincriminării infracţiunii prevăzute de art. 32 alin. 3 lit. a din legea 535/2004 cu ref. la art. 34 din Legea 535/204, pentru care s-a dispus condamnarea acestuia prin sp. nr. 67/F/07.04.2017 a Curţii de Apel Bucureşti, Secţia a II-a penală, definitivă prin dp. nr. 172/A/04.07.2018 a Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie”, se arată în minuta deciziei Curții de Apel Brașov.



Ce prevede Art 32 aliniat 3 din legea citată (3) Constituie act de terorism și se pedepsește cu închisoare de la 7 la 15 ani și interzicerea unor drepturi săvârșirea, în oricare din scopurile prevăzute la art. 1, a uneia dintre următoarele fapte:



a) producerea, dobândirea, deținerea, transportul, furnizarea, utilizarea sau transferarea către alte persoane, direct ori indirect, de arme chimice sau biologice, dispozitive explozive de orice fel, precum și cercetarea în domeniu ori dezvoltarea de asemenea arme, inclusiv a celor radiologice sau nucleare;



Articolul 34 – Abrogat la 13.04.2019



Extremiștii Zoltan Szocs și Istvan Beke, lideri ai grupării „Mișcarea de Tineret 64 de Comitate” (HVIM) din Transilvania, au fost condamnați definitiv de Înalta Curte de Casație și Justiție la câte 5 ani de închisoare.



