TEST: Ce spune numărul maşinii tale despre tine

Un site din online-ul romanesc a deslusit algoritmul de calcul al numerelor de inmatriculare, folosindu-se de stiinta cifrelor, numerologia.

Numerologia nu este o ştiinţă recunoscută oficial, ca şi astrologia, de altfel. Oamenii de ştiinţă le numesc pseudoştiinţă şi îi sfătuiesc pe oameni să nu creadă în ele. În acest caz, însă, este un test amuzant de făcut, iar, dacă aveţi de ales un număr de înmatriculare, merită să faceţi testul.

Cine ştie, poate că, atunci când veţi vinde maşina, numeriţi un cumpărător împătimit de numerologie, care nu o va cumpăra dacă nu are un număr norocos.

Testul pe calcule.ro.

Vezi si daca numarul de inmatriculare al masinii iti poarta noroc

Sa presupunem ca avem de analizat numarul de inmatriculare AB 05 CDE: Vibratia numarului de inmatriculare AB 05 CDE este 5.

1. Este caracteristic soferilor care vor sa fie mereu primii si tind sa conduca de capul lor, fara sa tina cont de reguli sau politete. Pozitiv, ajuta posesorul sa se orienteze in locuri necunoscute si sa se descurce intr-un trafic dificil. Negativ, impinge la viteza si imprudenta. Necesita o asigurare complexa.

2. Este genul de conducator auto politicos, care da prioritate tuturor. Fiind cam ezitant, se mai intampla sa-i incurce pe ceilalti. Incidentele in trafic il consuma teribil si da prea multa importanta „amabilitatilor" pe care i le arunca alti so­-feri. Ii face bine sa asculte muzica romantica in timp ce conduce.

3. Specific masinilor care sar in ochi, acest numar poate aduce conducatorului auto o atentie speciala din partea admiratorilor, dar si din partea politiei, care-i se­­sizeaza rapid abaterile. Si acestea pot fi destul de numeroase, fiindca disciplina ii cam lipseste. Da un stil de conducere indemanatic si relaxat.

4. Masinile cu acest numar aduc multa bataie de cap: zgarieturi, pene de cauciuc (si chiar de benzina!), spargeri, amenzi, defectiuni diverse etc. Toate, implicand, bineinteles, nervi, timp si cheltuieli suplimentare. Suportabila, eventual, daca este masina firmei, caz in care altii platesc oalele sparte.

5. Excelent! 5 este numarul ca­la­toriilor, asa ca indica ma­si­­na care se comporta cel mai bine la drum si ii aduce posesorului cele mai mari satisfactii. Acesta poate intreprinde voiaje minunate la volan si poate trai experiente de neuitat. Totusi, trebuie sa se fe­­­reasca de viteza si de manevrele prea aventuroase.

6. Acest numar are o proprietate valoroa­sa: face masina sigura, ferind-o de accidente. Pe de alta parte, il „con­damna" pe sofer sa faca o mul­­­­time de drumuri pentru problemele altora sau pentru a-i tran­­­sporta pe altii. Este foarte buna in special ca masina de familie, microbuz scolar, taxi, am­bulanta etc.

7. Originalitatea este amprenta pe care o pune acest numar. Se potriveste masinilor de colectie sau celor care au ceva special, particular. Poate fi si semnul excentricitatii ori al masinilor pen­­­­tru care se gasesc greu piese de schimb, accesorii, pigmenti etc. So­ferul are tendinta de a fi putin cam neatent.

8. E numarul masinilor oamenilor de succes. Soferul are mana sigura, controleaza bine mas­i­na, conduce ferm si precis. Se recomanda un astfel de numar de inmatriculare si celor ezitanti si ne­­hotarati, pentru a le contracara aceste defecte. Masina este de ca­­litate, foarte rezistenta si fiabila, dar cam costisitoare.

9. Nu este un numar de inmatriculare norocos. Exista o anumita predispozitie catre accidente, iar soferul unei astfel de masini poate avea diverse obiceiuri proaste la volan. Se comporta bine numai la drumuri lungi, cu des­tinatii indepartate, exotice, rar umblate. Ar fi, de exemplu, o masina ideala pen­tru safari.