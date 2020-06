Testul fluturilor! Alege un fluture si afla ce fel de om esti

Exista mii de specii de fluturi, de diferite forme, marimi si culori. Unele pot fi vazute in apropiere, altele traiesc in zone in care nu a calcat inca picior de om.

Iata un test prin care fluturii te vor ajuta sa afli lucruri noi despre tine. Alege imaginea cu insecta care te atrage cel mai mult si apoi mergi la numarul respectiv si citeste ce este scris acolo.

1. Sensibilitate si generozitate

Daca ai ales fluturul numarul 1 esti, fara nicio indoiala, o persoana sensibila, onesta si plina de iubire. Esti in stare sa te pui in pielea celorlalti si adesea iti faci griji din pricina altor oameni. Uneori, uiti de tine, de nevoile si de interesele proprii. Este foarte bine sa-ti ajuti aproapele, insa nu uita sa te ajuti si pe tine insuti pentru ca numai asa ii poti ajuta, cu adevarat, si pe ceilalti.

Daca iti stabilesti anumite limite sanatoase in viata, te vei simti mai satisfacut si plin de bucurie in viata de zi cu zi.

2. Armonie si pace

Insecta cu numarul noi are culori amonioase ce sunt legate de verdele naturii care, de asemenea, te descrie si pe tine. Esti o persoana plina de armonie, rabdare si serenitate. Cel mai important lucru pentru tine este mentinerea echilibrului in viata ca si transmiterea de pace si liniste catre ceilalti (familie, prieteni sau colegi).

Insa, dorinta de a gasi liniste te face sa eviti situatiile neplacute si conflictele. Acest lucru duce la episoade de indiferenta intentionata sau apatie. Nu uita ca orice situatie (fericita sau trista) apare in viata ta cu un scop. Provocarea suprema pentru tine este sa accepti tot ceea ce iti trimite viata indiferent ca este bucurie, tristete, liniste sau conflict. Prin acceptarea acestor experiente vei deveni o persoana mai puternica.

