Theresa May va demisiona

Theresa May îşi va respecta promisiunea de a demisiona după prima fază a Brexit. Prim-ministrul Theresa May se află sub presiunea oficialilor conservatori să demisioneze înainte de termenul planificat. Membrii Partidului Conservator consideră că premierul nu a reuşit să gestioneze bine ieşirea Marii Britanii din Uniunea Europenă şi doresc o schimbare în modul de abordare al partidului.



„Prim-ministrul a făcut o ofertă generoasă şi curajoasă în urmă cu câteva săptămâni, ca după finalizarea primei etape a Brexit să demisioneze şi să lase un nou lider să gestioneze faza a doua”, a declarat purtătorul de cuvânt.

Acesta este programul după care prim-ministrul lucrează. Doreşte să finalizeze Brexit”, a adăugat purtătorul de cuvânt.



Theresa May negociază cu opoziţia laburistă pentru a obţine susţinerea necesară aprobării Acordului Brexit în Camera Comunelor. Camera Comunelor a respins de trei ori Acordul negociat de Guvernul Theresa May cu Uniunea Europeană. În cazul în care Acordul ar fi aprobat, ieşirea Marii Britanii din Uniunea Europeană ar urma să se producă imediat.