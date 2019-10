Tiberiu Ceia, ÎN DOLIU. Soţia lui A MURIT din cauza unei BOLI CUMPLITE. Au fost căsătoriţi timp de 52 DE ANI

Tiberiu Ceia este în doliu, după ce soția interpretului de muzică populară a murit, miercuri, într-un spital din Timișoara. Anca Ceia, de profesie cadru didactic, s-a luptat mulți ani cu o necruțătoare boală.

Soția interpretului de folclor bănățean, în vârstă de 79 de ani, va fi înmormântată, vineri, 5 octombrie, în Timișoara, acolo unde a locuit o viață, alături de celebrul artist. Cei doi au un copil, un băiat pe nume Cristian (50 ani), care trăieşte de 22 ani în America, în California. Cristian Ceia este căsătorit cu o americană şi au împreună o fetiţă, pe nume Julia, care va împlini, în noiembrie, 20 ani.

Doliu la TVR. Un prezentator legendar al postului public A MURIT

Anca și Tiberiu Ceia au fost căsătoriți timp de 52 de ani.

"În primul rând, am fost doi prieteni foarte buni care se iubeau. Şi, în timp, am ajuns la concluzia că nu putem trăi unul fără altul, că ne completăm. Eram înţelepţi amândoi, dar mai ales soţia mea. Ea era cea care menţinea balanţa. Dacă vedea că eu am o perioadă dificilă şi nu putea să mă ajute din prima, mă lăsa în apele mele. Iubirea noastră din tinereţe s-a transformat într-o prietenie ce nu poate fi spulberată. Aşa că prietenia şi înţelepciunea, mai ales a femeii, sunt ingredientele ce ţin o căsnicie", declara Tiberiu Ceia în aprilie 2012, pentru revista "Taifasuri".