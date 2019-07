Ţiriac, atac la Marius Vecerdea: Finul lui Iohannis se prevalează de asta şi îi sperie pe toţi. Să se liniştească, sau îl liniştim noi

"Eu pe acest individ nu îl cunosc foarte bine, am vorbit cred că de două ori în viaţa mea cu dumnealui. Prima dată acum 4-5 ani, când a venit să schimbe federaţia, că a fost în America, n-am înţeles foarte bine, dar bun, nu înţeleg eu absolut tot. Pe de altă parte, este foarte adevărat, se prevalează totdeauna de faptul că este finul preşedintelui României. Bănuiesc că domnul preşedinte a fost ales democratic, este în regulă, cred că are mulţi fini. Are câteva milioane de fini, noi toţi suntem finii dumnealui şi ne tratează pe toţi în mod egal.

Acest fin se prevalează de acest lucru şi sperie pe toată lumea. Dar domnul Iohannis nu este un om de speriat, este un domn cu mintea la el, a ajuns şi preşedinte, iar asta nu mă deranjează absolut deloc. Însă, începe să fie puţin supărător (n.r. - Vecerdea).

În ultimii trei ani a blocat federaţia. De data asta, Ministerul Tineretului şi Sportului a condus alegerile, au votat cei 51 de membrii ai acestei Federaţiei. În Adunarea Generală chiar i-am rugat să nu mă aleagă dacă, cumva, sunt de părere că în aceste şase luni nu pot să fac ceva. Rezultatele la alegeri au fost, cum spuneţi şi d-voastră, destul de clare, dar dumnealui s-a supărat că a avut un număr minor de voturi şi a început din nou. Eee, de data asta să se liniştească, că altfel îl liniştim noi.

Nu poate să ţină ostatică o federaţie precum cea de tenis, cu trei finale de Cupa Davis, cu jucători numărul 1 în lume, băieţi şi fete, cu câştigători de grand slam-uri, pentru că nu dumnealui i-a făcut pe ăştia, nu a făcut nici finalale de Cupa Davis. Este inutil să discutăm despre acest domn, pentru că nu are loc în vocabularul meu. Şi justiţia asta română trebuie la un moment dat... să vedem despre ce este vorba. Găseşti un om care are nişte probleme de toate felurile. Trebuie să aibă grijă, pentru că nu poate să ne oprească pe toţi din ţara asta, că are o calitate sau cealaltă. Şi cu asta am terminat, pentru că nu merită să cheltuim timp în treaba asta", a declarat Ion Ţiriac.

Omul de afaceri Ion Ţiriac a devenit, la 19 iunie, noul preşedinte al Federaţiei Române de Tenis, el câştigând din primul tur alegerile organizate la Centrul Naţional de Tenis.

Din cele 46 de voturi valabil exprimate, Ion Ţiriac a primit 32 de voturi, Marius Vecerdea a primit 11 voturi, iar Ion Ţupa a primit trei voturi.

Fostul preşedinte George Cosac nu a mai candidat pentru postul de vârf în FRT, el optând pentru funcţia de vicepreşedinte.