Titularizare 2019. Examenul scris are loc pe 17 iulie. Ce presupune proba la Limba Română

Subiectele elaborate de MEN la Limba si Literatura Romana au urmatorul format, potrivit portalinvatamant.ro.

- subiectul I de literatura, notat cu 30 de puncte; acestea se acorda la elaborarea unui eseu de min. 900 si max. 1500 de cuvinte. Candidatul trebuie sa fie atent la utilizarea limbajului de specialitate, a limbii literare, precum si la respectarea normelor de exprimare, de ortografie si de punctuatie.

- subiectul al II-lea de limba romana, notat tot cu 30 de puncte. Pentru obtinerea acestora sunteti obligat sa rezolvati cateva cerinte gramaticale (sintactice si morfologice) si de semantica privind textul in discutie la acest punct.

- subiectul al III-lea de metodica, notat tot cu 30 de puncte. La acest subiect se va prezenta o activitate didactica in care se formeaza/dezvolta una dintre competentele specifice din programa scolara.

De exemplu:

- Utilizarea corecta si adecvata a limbii romane in producerea de mesaje scrise, in diferite contexte de realizare, cu scopuri diverse

- Situarea in context a textelor studiate prin raportare la epoca sau la curente culturale/literare.

Subiectul implica parte de creativitate - metoda de proiectare a unei lectii - nu poate fi invatat ca un eseu sau precum o caracterizare de personaj.

Anul trecut, numarul profesorilor care s-au inscris la examenul de titularizare a crescut fata de anul precedent (2017) cu aproape 3.000. Tot in anul 2018, in toata tara au fost doar 4.502 posturi didactice vacante pe perioada nedeterminata, iar dintre ele, peste 1.148 au fost inregistrate in mediul rural.

4.319 posturi pentru perioada nedeterminata

In 2019, Ministerul Educatiei a scos la concurs 4.319 posturi pentru perioada nedeterminata, dintre care 3.091 de posturi sunt dedicate pentru scolile din mediul urban si 1.228 pentru scolile din mediul rural.

Pentru posturile de la Titularizare 2019 s-au inscris 30.145 de profesori, iar asta inseamna o concurenta de 7 profesori pe loc.

TITULARIZARE 2019 – Calendar examen, afisarea subiectelor si depunerea contestatiilor

17 iulie 2019 – proba scrisa pentru examenul de Titularizare 2019;

23 Iulie 2019 – Afisarea rezultatelor de la examenul pentru Titularizare 2019;

23-24 iulie 2019 – Depunerea contestatiilor Titularizare 2019 la inspectoratele scolare si trimiterea lor catre centrele de evaluare;

30 iulie 2019 – Afisarea rezultatelor finale la Titularizare 2019;

31 iulie 2019 – Repartizarea candidatilor cu media de repartizare minimum 7.

Ce inseamna examenul de titularizare?

Titularizarea pentru profesori este examenul ce le permite sa se angajeze pe perioada nedeterminata intr-o scoala. Pentru a se titulariza, candidatii trebuie sa obtina minimum nota 7 atat la examenul scris, cat si la inspectia la clasa in profilul prostului.

Pentru a deveni suplinitor, angajare pe perioada determinata, candidatii trebuie sa obtina minimul nota 5 atat la proba scrisa, cat si la inspectia in profilul postului.