TITUS STEEL a dat lovitura după ce a renunţat să mai joace în FILME XXX. Ce face acum pentru BANI

Titus Steel a renunțat de mult de ceva vreme la meseria de actor de filme XXX și s-a dedicat celei de regizor și scenarist, tot în acest domeniu. Filmele sale sunt apreciate la nivel internațional, lucru ce îi aduce undeva între 5.000 și 10.000 de euro pe film. Titus Steel face trei-patru filme pe an, ceea ce înseamnă venituri de câteva zeci de mii de euro!

Titus Steel şi soţia lui, Ştefania, TRANSFORMARE INCREDIBILĂ după ce au renunţat la producţiile deochiate. Cum arată acum FOTO

"Să știți că aici nu este vorba despre actul în sine. Aici este vorba despre disciplină, despre inteligență, despre puctualitate, stil, dar mai ales despre negocierea prețului. Sunt actori care sunt foarte ok atunci când vine vorba despre actul în sine, însă nu simt momentul, totul se întâmplă mecanic, nu transmit nimic. Aici lucrez mereu cu ei", a dezvăluit Titus Steel.

Titus Steel a făcut performanță în acest domeniu, câștigând și trei premii Oscar. Totodată, pe lângă faima și banii primiți, actorul și-a cunoscut și iubirea vieții în timp ce juca în astfel de filme. În 2002, a cunoscut-o pe Ștefania, care la rândul ei juca și ea în filmele pentru adulți sub numele de Jasmine Rouge. La patru ani distanță au decis să se căsătorească, iar acum nici unul dintre ei nu mai practică această meserie.

Titus Steel şi Jasmine Rouge, actori de filme porno, au devenit părinţi. Fosta starletă XXX a postat prima poză cu fetiţa ei FOTO

"Sunt cu Ștefania de 16 ani. Nu m-a afectat faptul că făceam asta. Bine, mai apăreau gelozii, era normal. Am încercat mai multe meserii, așa am ajuns actor de filme pentru adulți. Sunt de 24 de ani în industria asta. Făcând un calcul, am filmat cu 4.000 de actrițe diferite. Primeam saci de scrisori, declarații de dragoste, bani de la femei. Pentru mine, însă, a fost o simplă meserie, nu m-am abătut niciodată de la drumul meu, nu mi-am neglijat niciodată familia. Pentru mine, singura femeie care contează este soția mea", a mărturisit Titus Steel.