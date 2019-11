Tolea Ciumac, cotat cu prima şansă în duelul cu Rambo al Moldovei

Tolea Ciumac are 40 de kilograme și nu mai puțin de 16 centimetri peste oponentul său. Cu o serie de 17 victorii consecutive pe kickboxing și MMA, Tolea are o cotă de 1.72 la GoBet să câștige meciul de joi seară, main eventul galei Dynamite Fighting Show. Lambagiu are o cotă de 2 la aceeași casă de pariuri pentru a obține un succes istoric.

În schimb, pe online, într-un sondaj realizat de DFS, Lambagiu a primit 66% din voturile celor peste 2.500 de fani. În ultimul an, Lambagiu a făcut câteva "victime celebre", câștigând cu Alexandru Radnev, Claudiu Bădoi, Daniel Stefanovski. De asemenea, a făcut meci egal cu legendarul Artur Kyșenko în China.

În co-main event, Bogdan "Ciobănașul" Năstase este favorit să câștige contra rusului Wladimir Holodenko. Ieșeanul are cotă 1.65, în timp ce rusul a primit o cotă de 2.1 din partea specialiștilor de la GoBet.

Organizatorii au anunțat deja că zona VIP este sold out pentru gala Dynamite Fighting Show. Biletele pentru evenimentul de joi seară sunt disponibile la casele Sălii Polivalente. Gala poate fi urmărită în direct atât pe Pro X, cât și pe canalul de YouTube al Dynamite Fighting Show.