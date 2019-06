TOP 25 filme de familie pe care să le vezi. Ai ce învăţa din ele şi tu, şi copiii tăi!

Uneori, este atat de greu pentru parinti sa aiba o conversatie cu copiii lor, nu-i asa? Mai ales daca discutia abordeaza un subiect important, insa oarecum abstract in mintea copiilor, precum cel al imbunatatirii caracterului. Iar daca esti in cautarea unei modalitati mai usoare pentru a-ti atinge acest deziderat, filmul in familie este raspunsul.