Tornadele au fost consemnate de 200 de ani pe teritoriul României. Adevărul despre ele, de ce existenţa lor a fost ascunsă

Profesorul Bogdan Antonescu - care are doctorat în tornade la Manchester - a vorbit pentru ziare.com despre tornadele de pe teritoriul României şi cât de inedit sau nu este acest fenomen, în condiţiile în care percepţia contemporanilor este că aşa ceva nu s-a mai petrecut pe aceste meleaguri.

"Impreuna cu colegii de la Asociatia de Meteorologie Aplicata si Educatie cautam prin ziarele romanesti vechi, inclusiv din secolul XIX, informatii despre vreme si despre tornade.



Interesant este ca - din relatarile pe care le-am gasit noi - oamenii timpului nu pareau mirati de existenta tornadelor. Articolele in care ele sunt mentionate intra doar in categoria 'fapt divers'. Unora dintre fenomene li se dedica jumatate de pagina, dar nu mai mult.



De fapt, tornadele au fost considerate fenomene normale pana in 1945. Dupa instalarea comunismului, insa, lucrurile s-au schimbat si pana in 1989 n-am mai gasit informatii decat despre 6 tornade.



De ce? Nu putem sti cu siguranta. Ceea ce am observat, insa, este ca la fel ca in Romania s-a intamplat si in Cehia, dar si in Polonia. Tornadele nu mai erau inregistrate, in estul Europei. Autoritatile comuniste nu recunosteau ca ele exista si ca reprezinta un pericol pentru populatie. Asociau, se pare, existenta tornadelor cu Statele Unite si capitalismul. In consecinta, de-a lungul a zeci de ani, s-a creat aceasta opinie - intalnita atat in randul oamenilor de rand, cat si la unii meteorologi - ca tornadele nu exista in zona noastra.



Dar ele au existat si, dupa Revolutie, au inceput sa fie raportate din nou. Dupa anul 2000, oamenii au inceput sa fotografieze si sa filmeze tornadele cu telefonul si sa distribuie informatiile. Si, in acest context, din 2006 incoace, s-a inregistrat o explozie a cantitatii de informatii din bazele de date despre tornade", a declarat profesorul Antonescu, pentru ziare.com.

Întrebat de probabilitatea producerii unei tornade extreme, el a răspuns: "Posibilitatea exista. Si va spun de ce. Ca o tornada sa se produca, e nevoie de cateva "ingrediente", printre care: instabilitate atmosferica, umezeala si vant care sa isi schimbe viteza si directia pe verticala.



In conditiile in care aceste ingrediente exista si ele dau nastere unei tornade de intenstate F2 - cum a fost cea de saptamana trecuta de la Drajna - atunci acolo exista si posibilitatea formarii unei tornade de intensitate F5. Este adevarat, insa, ca nu am avut pana acum, in Romania, tornade atat de intense. Cea mai puternica tornada de la noi a fost cea de la Faceni, din 2002, care a fost incadrata ca F3".