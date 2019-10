O vasluiancă fura mâncarea de la cantina săracilor. O criză de gelozie a scos la iveală detalii şocante

Femeia în vârstă de 42 de ani îi trimitea iubitului pozele cu puii, peştele, carnea tocată si alte alimente sustrase din Cantina Sãracilor, scriind apoi mesaje detaliate, în care se mândrea cu cât de pricepută este în a-si umple frigiderul.

La un moment dat, bărbatul, furios cã iubita l-ar însela cu altul, a făcut o sesizare la primărie că femeia fură din mâncarea săracilor, aducând ca dovezi mesajele şi pozele femeii. "Da, eu am fãcut plângerea. Pentru furt. Fura produse alimentare, cantitãti destul de mari", a spus bărbatul, citat de vremeanoua.ro.

"Noi am fost împreunã trei ani. Ea mi-a tocat peste 50.000 de lei, bani pe care îi muncesc cu sudoare. Dumneaei, la sfârsitul lunii august, cu avion plãtit de mine, a venit aici, la mine, în strãinãtate, chipurile, sã remediem relatia, dar deja ea îşi fãcuse o relatie cu un alt bãrbat, lucru pe care mi l-a ascuns. L-am depistat aici, i-am vãzut convorbirile telefonice.

Ne-am certat, cã e normal, când vezi cã persoana în care ti-ai pus toatã încrederea, te înşalã cu altul. Trebuia sã stea zece zile, ne-am certat. Ea a încercat sã plece cu banii mei, am depistat lucrurile la timp. Puteam s-o predau foarte frumos Politiei de aici. Ea când a ajuns acasã în România, mi-a scos pe casa scãrii toate lucrurile mele – haine si acte. Eu, totusi, am vrut sã remediez problema cu ea, dar ea s-a dus si a scos un ordin de restrictie, punându-l martor chiar pe cel cu care ea mã însela. Ordinul de restrictie l-a obtinut pe niste mesaje în care eu încercam s-o fac constientã de greselile ei", a spus bărbatul.

Conducerea Primãriei, când a vãzut toate acele poze si mesaje, a chemat-o urgent pe femeie într-o comisie de disciplinã, însã aceasta şi-a dat demisia.