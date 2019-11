Traditional de 1 decembrie: Celebrul CIOLAN CU FASOLE in cea mai savuroasa varianta

Lasati totul la fiert si in acest timp, intr-un vas separat, puneti la fiert ciolanul afumat, intreg, in apa si cateva boabe de piper, un pahar de vin si 3-4 foi de dafin. Lasati sa fiarba cel putin 2 ore, pana se desprinde carnea de pe os.

Cand continutul ambelor vase este fiert, intr-un ceaun puneti la calit vreo 2 cepe si morcovul fiert din fasole, taiat cubulete mici. Trantiti fasolea cu ceva zeama in care a fiert, apoi ciolanul fiert in vin si mirodenii, desfacut fasii, in acelasi ceaun, impreuna cu foile de dafin, adaugati vreo 6-8 linguri de bulion si, daca aveti in casa putin kaizer afumat, trageti vreo cateva cubulete repede la tigaie si adaugati-le in fasole. Spre sfarsit, puneti si o mana de patrunjel proaspat tocat.

Serviti toata minunatia asta cu un castron maaaaare de muraturi asortate, alcatuit din: gogonele, castraveciori murati si conopida murata.

Spor la treaba si pofte nebanuite! Si la multi ani de 1 decembrie, dragi prieteni!

Pofta buna!

