Tragedia unui mare fotbalist. S-a sinucis în închisoare, apoi s-a aflat că suferea de o boală degenerativă a creierului

Aaron Hernandez l-a ucis pe Odin Lloyd, un sportiv semi-profesionist, care făcea parte din anturajul fostului fotbalist, în 2013, fiind de asemenea acuzat că ar fi omorât alți doi oameni, în Boston, în 2012, dar a fost achitat.

Acum, fostul star din NFL este personajul central al documentarului "Killer Inside: The Mind of Aaron Hernandez", apărut pe 15 ianuarie pe platforma de stream Netflix. Seria a fost primită excelent în Statele Unite, mai ales că, la momentul crimei, cazul a fost extrem de mediatizat.

După ce Aaron Hernandez s-a sinucis, a ieșit la iveală faptul că sportivul suferea de o boală degenerativă a creierului: encefalopatie cronică traumatică (CTE). Medicii care i-au examinat creierul au susținut că forma de care suferea fostul jucător e cea mai severă pe care au văzut-o vreodată. CTE este o boală relativ comună la jucătorii de fotbal american, din cauza traumelor suferite la nivelul capului. Printre simptomele bolii sunt schimbările bruște de stare și depresia.

"Killer Inside: The Mind of Aaron Hernandez", documentarul care a avut mare succes în SUA, are ca temă viața sportivului american. Conform producătorilor seriei, Hernandez ar fi suferit de paranoia și ar fi avut probleme cu definirea sexualității. Starul ar fi întreținut relații sexuale cu bărbați, pe care însă a încercat să le ascundă de-a lungul vieții.

Jose Baez, fostul avocatul sportivului la proces, a scris pe Instagram: "Eu îl știam pe Aaron, ei nu. Chiar dacă a fost departe să fie perfect, documentarul nu e deloc aproape de adevăr. Oamenii n-au idee cum sunt făcute documentarele. Producătorii ne mint în față. Vor doar să facă bani de pe urma lui Aaron".