Tragedia zilei! Am pierdut un mare actor! Românii îi vor duce dorul: Doamne, cât îi va fi simţită lipsa

Actorul britanic Freddie Jones, care într-o carieră de 70 de ani a interpretat roluri memorabile precum cel din filmul „The Elephant Man" al lui David Lynch, a murit la vârsta de 91 de ani. Tatăl actorului Toby Jones, a apărut cel mai recent în serialul britanic „Emmerdale".

În 1980, el a jucat în primul film pentru Lynch, „The Elephant Man", din distribuţia căruia a făcut parte John Hurt. A continuat colaborarea cu regizorul pentru „Dune" (1984), „Wild at Heart" (1990) şi în miniseria „Hotel Room".

După vestea morţii lui Jones, cineastul a scris pe Twitter: „Dragi prieteni, l-am iubit, iubit, iubit pe Freddie Jones. Doamne, cât îi va fi simţită lipsa".

Născut la Dresden, Stock-on-Trent, Jones a debutat pe scena londoneză cu Royal Shakespeare Company în „Afore Night Come", în 1962. La scurt timp, a jucat în „The Lower Depths", după Maxim Gorky, şi în „The Marat/ Sade" al lui Peter Brook, în 1964, înainte de a-şi începe activitatea în televiziune, în 1968.

A jucat în „Alice and The Looking Glass" (1973), „Pennies From Heaven" şi „Ghosts of Motley Hall" (1976-78) şi „Inspector Morse", între altele.

Freddie Jones a fost căsătorit cu Jennie Hesslewood, cu care a avut trei fii: Rupert, regizor, Toby şi Casper, actori.