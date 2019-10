Articol publicat in: Societate

Tragedie de proporţii, un tânăr de 23 de ani a murit într-un accident, în Italia. Mai avea câteva sute de metri până acasă

Autor: Iulian Tudor Publicat: (acum o oră) // Actualizat: (acum o oră) // Sursa: romaniatv.net Un român în vârstă de 23 de ani și-a pierdut viața în urma unui accident rutier în nordul Italiei, la Montebelluna, provincia Treviso. Adrian Taran Toma se afla la volanul unui autoturism Ford Focus, când a pierdut controlul volanului şi a intrat într-un copac, fiind apoi aruncat în şanţ. Un motociclist care circula în spatele lui a văzut totul şi spune că la un moment dat românul a intrat pe contrasens, iar pentru a evita coliziunea cu o maşină care venea din sens opus a tras brusc de volan şi a derapt, izbindu-se cu viteză de un copac. Accidentul s-a petrecut în jurul orei 04.50 din zorii zilei de duminică, 6 octombrie. Echipei de descarcerare i-a fost necesară o oră pentru a extrage din mașină trupul tânărului. Adrian venea de la discotecă, iar accidentul s-a petrecut la doar câteva sute de metri de locuinţa sa. El se afla de 12 ani în Italia, împreună cu familia, şi lucra într-o fabrică de încălţăminte. loading...

