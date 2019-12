TRAGEDIE. Doliu pentru designerul favorit al lui Carmen Iohannis. Anunţ DUREROS

Stephen Pelger, creatorul de modă devenit celebru datorită colaborării sale cu Carmen Iohannis, a precizat că unchiul său a murit.

Despre viață privată a lui Stephen Pelger nu se știu prea multe, decât amănuntul că părinții săi locuiesc în Germania, designerul vizitându-i regulat.

"Ţin minte vacanţele de când eram foarte mic şi mergeam cu ai mei cu cortul. Erau vacanţele pe care le făceam în familie, cu mama şi cu tata, ei fiind iubitori de natură de când s-au cunoscut. Aşa erau vremurile, se mergea cu cortul, nu mergeam la hoteluri, sau, mă rog, nu aveam noi bani să mergem la hoteluri. Prima dată am fost în vacanţă la Lacul Bicaz când aveam un an, adică imediat în anul după ce am fost înfiat. Practic am făcut cunoştinţă cu natură de la început", a mărturisit Stephen Pelger.