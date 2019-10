Articol publicat in: Extern

Tragedie în Belgia: Un român a fost împuşcat în cap şi înjunghiat de un vecin. Asasinul credea că românul răpeşte copii

Autor: Alina Costache Publicat: (acum o oră) // Actualizat: (acum o oră) // Sursa: romaniatv.net Un român a fost împuşcat în cap şi înjunghiat, în somn, de un vecin care credea că răpeşte copii pe stradă, în Belgia. Miraculos, românul a supravieţuit şi a fugit din casă, fiind găsit de poliţişti pe stradă, plin de sânge. Un român a fost împuşcat în cap şi înjunghiat, în somn, de un vecin care credea că răpeşte copii pe stradă, în Belgia



Un român în vârstă de 52 de ani a fost victima unui atac sălbatic la Kortrijk, în Belgia, chiar în propria casă. Un vecin polonez în vârstă de 32 de ani a intrat în dormitorul în care dormea românul, înarmat cu un pistol şi un cuţit. Polonezul locuia în apartamentul de deasupra celui în care dormea românul, potrivit observator.tv



Agresorul l-a împuşcat pe român în cap şi în piept. Trezit, rănit, acesta a încercat să se apere, moment în care a fost şi înjunghiat, de mai multe ori. A reuşit totuşi să fugă pe stradă, salvându-se de la moarte miraculos. S-a întâmplat pe 7 iulie 2018 şi tribunalul din Kortrijk a anunţat marţi, 15 octombrie, pedeapsa pentru agresor.



Polonezul a primit 10 ani de închisoare cu executare pentru tentativă de omor. Acesta a încercat să se apere şi a povestit motivul atacului sălbatic. El reclamase poliţiei că românul i-a propus să meargă împreună în parc să răpească copii şi să îi ducă în Elveţia, pentru prostituţie, scrie nieuwsblad.be.



Polonezul a mers la poliţie şi a spus totul, poliţiştii l-au urmărit pe român, dar cum acuzaţiile nu s-au adeverit, l-au lăsat în pace. Atunci s-a decis polonezul să facă singur dreptate şi l-a atacat pe vecinul său. Pistolul, susţine polonezul, era al românului, dar arma nu a fost găsită niciodată. loading...

