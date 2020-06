Tragedie în social media. S-a sinucis una dintre vedetele TikTok-ului, o dansatoare înnăscută

Siya Kakkar a fost găsită moartă în reşedinţa sa din New Delhi, poliţia constatând că adolescenta s-a sinucis în jurul orei 21.00 (ora 18.30, ora României). Sinuciderea ei a fost comparată cu moartea popularului actor de la Bollywood, Sushant Singh Rajput, şi, de asemenea,a provocat un şoc în social media, aducând în prim-plan dezbateri cu privire la depsresia suferită de tineri în timpul pandemiei de Covid-19.

Citeşte şi O femeie s-a aruncat de la etajul cinci! Înainte de gestul şocant, aceasta şi-a aprins o lumânare

Ultimul clip încărcat pe TikTok de ea înainte de a se sinucide a fost cu 20 de ore înainte de a-şi lua viaţa.

Martea lui Siya Kakkar a fost confirmată de managerul acesteia, Arjun Sarin.

Guys today we loss this angel. Guess heartly who is the murderer. Murderer in the form of cyber bullyer and troller #SiyaKakkar pic.twitter.com/sy5KcSxyzj