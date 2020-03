TRAGEDIE în SPORT. A murit la doar 40 de ani, din cauza unui INFARCT

Nicolas Portal, directorul sportiv al lui Team Ineos, a suferit un infarct si nu a mai putut fi salvat.

Nicolas Portal a fost un ciclist francez, care si-a inceput cariera la AG2R Prevoyance, unde a inregistrat si o victorie de etapa in Turul Dauphine, in 2004. Incepand cu 2005 s-a transferat la Caisse d'Epargne, pentru ca in 2010 sa ajunga la Team Sky. In 2009 a absentat aproape intreg sezonul dupa ce medicii i-au descoperit probleme la inima, dar apoi s-a intors. In 2011 s-a retras din cariera tocmai din cauza problemelor la inima.