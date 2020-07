Tragedie în subteran. Cel puţin 113 de oameni au murit îngropaţi de vii, după surparea unei mine de jad

Tragedia s-a produs în provincia Kachin, din nordul ţării. O alunecare de teren i-a îngripat practic de vii, iar bilanţul preliminar este sumbru, peste o sută de persoane decedate, dar autorităţile se tem de un număr mult mai mare de victime.

"Până acum am găsit peste 100 de cadavre", spune Departamentul de Pompieri într-o postare pe pagina oficială de Facebook. Un uriaş val de noroi i-a îngropat practic de vii pe mineri, fapt care îngreunează considerabil operaţiunile de salvare. Localnicii spun că cel puţin 200 de oameni s-ar afla încă acoperiţi de stratul gros de noroi.

Tragedia a fost cauzată de ploile puternice căzute în regiune în ultimele zile.

RT bernamadotcom: [World] At least 50 killed in landslide, many feared missing in Myanmar's Kachin statehttps://t.co/m3X8DUHrbr pic.twitter.com/VNs4VeeJxe