Articol publicat in: Sport

Tragedie la maraton. Un concurent de 20 de ani a murit pe traseu

Autor: Filip Stan Publicat: (acum 2 ore) // Actualizat: (acum 2 ore) // Sursa: romaniatv.net Cursa atletică din Tolouse s-a terminat tragic pentru unul dintre participanţi. Tragedie la o competiţie sportivă din FVranţa. Un tânăr în vârstă de 20 de ani, participant la semimaratonul de la Toulouse, a murit, duminică, în timpul cursei, relatează La Depeche. Bărbatul a suferit un atac cardiac şi s-a prăbuşit pe şosea. Alergătorului I s-au acordat imediat îngrijiri, însă el nu a mai putut fi salvat. Semimaratonul de la Toulouse s-a desfăşurat în aceeaşi zi cu maratonul din oraşul francez. loading...

Daca ti-a placut articolul, urmareste RomaniaTV.NET pe facebook sau twitter

daca sunt in articol si in arraaydaca sunt in articol si in arraay