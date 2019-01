Tragedie la un exerciţiu militar. Un faimos actor de 28 de ani a murit în timpul unui antrenament

Aloysius Pang a fost rănit în timp ce încerca să repare un obuzier, ţeava acestuia acţionându-se brusc şi strivindu-l. El făcea parte dintr-o echipă de mentenanţă chemată să repare respectivul obuzier, montat pe un şasiu blindat. Deşi colegiulor le-a luat doar 10 secunde să repună ţeava în poziţie normală, rănile suferite de ele au fost grave şi i-au fost afectate mai multe organe. Accidentul s-a produs sâmbătă, la o bază din Noua Zeelandă, iar actorul a murit miercuri.

Aloysius Pang era născut pe 24 august 1990, în Singapore. A început să joace de la vârsta de 9 ani, în filme pentru copii, precum 1990. He started acting at the age of nine, and starred in children dramas such as Xiao Fei Ren (1999), Bukit Ho Swee (2002), The Adventures of BBT (2002), A Child's Hope (Sezon 1, 2003; Sezon 2, 2004), şi I Love My Home (2004). În 2003 a fost chiar nominalizat la Young Talent Award şi Star Award.

În 2012, Aloysius Pang a jucat rolul principal în Timeless Love, în 2016 a jucat rolul principal în Young & Fabulous, iar în 2014 şi-a făcut debutul regizoral. De-a lungul carierei a primit mai multe nominalizări pentru titlul de cel mai bun actor, în diverse secţiuni ale industriei cinematografice din Singapore.

El era rezervist cu gradul de caporal în armata din Singapore, aceasta explicând prezenţa sa în cadrul exerciţiului militar din Noua Zeelandă. Dintre sutele de mesaje se distinge cel al iubitei sale, care a scris: "Nu sunt suficient de norocoasă ca să-ţi fiu soţie în această viaţă".