Tragedie pentru o familie plecată în vacanţa de vis. Un bărbat a fost mâncat de rechin în faţa soţiei. "Am început să urlu"

Cei doi se aflau într-o vacanță pe care și-au dorit-o mult, în Hawaii, scrie antena3.ro. Doctorul Thomas Smiley și soția lui, Gale, se aflau pe plajă, iar la un moment dat au intrat în apă să înoate.

Gale a spus că a văzut ceva ciudat în apă, dar nu și-a dat seama inițial despre ce era vorba.

Thomas a fost scos afară din apă de echipajele de salvare, dar nu a reușit să supraviețuiască, potrivit Mirror.

Soția, cu care era căsătorit de 42 de ani și alături de care are trei copii, a rămas șocată de ceea ce a văzut. „Era un înotător minunat. Am crezut că nu poate fi el. M-am uitat o vreme și echipajul de polițiști a venit în zona noastră. Când am realizat că era soțul meu, am început să urlu".

Gale a mai spus că ar fi trebuit să existe niște indicatoare de avertizare că în zona respectivă circulă rechini. Dar cu toate acestea, a spus că nu vrea să învinovățească pe nimeni pentru cele întâmplate.