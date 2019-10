Articol publicat in: Extern

Tragedie: zeci de pelerini au murit în drum spre Mecca într-un grav accident de autobuz

Autor: Filip Stan Publicat: (acum o oră) // Actualizat: (acum 58 min) // Sursa: romaniatv.net Cel puţin 35 de pelerini au murit într-un grav accident rutier, petrecut în Arabia Saudită, pe un drum care face legătura între Mecca și orașul Medina, după ce un autobuz s-a ciocnit cu un vehicul de mare gabarit, informează poliția saudită. Alte patru persoane au fost rănite în accident, informează CNN. Victimele erau arabi și asiatici se îndreptau spre Mecca, locul sfânt al Islamului. Pelerinajul la Mecca este cea mai mare procesiune religioasă din lume. În Medina se află moscheea Profetului Mohamed, al doilea cel mai sfânt loc al Islamului, după Mecca, potrivit digi24.ro. Citeşte şi Zeci de răniţi la Ierusalim după ciocniri pe Esplanada Moscheilor



Răniții au fost transferați la un spital din regiune, iar poliția saudită anchetează cauzele accidentului.



Cea mai mare tragedie petrecută în timpul unui astfel de pelerinaj la Mecca a avut loc în 2015, unde, într-o busculadă, în care 700 de persoane au murit.



