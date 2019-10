Articol publicat in: Politica

Traian Băsescu, despre negocierile de la Cotroceni: Mă aşteptam ca aceste consultări să se sfârşească cu anunţarea premierului

Autor: Ionela Marcu Publicat: (acum 55 min) // Actualizat: (acum 55 min) // Sursa: romaniatv.net Traian Băsescu a declarat vineri seară că se aştepta ca după consultările de la Cotroceni să fie deja anunţat premierul şi alianţa care-l susţine. El este de părere că președintele Iohannis și PNL au inițiat moțiunea de cenzură fără să aibă o soluție pentru cazul în care reușește. ”Mă aşteptam ca aceste consultări să se sfărşească cu anunţarea premierului, alianţei care va susţine noul guvern şi a datei în care vor prezenta programul şi echipa în Parlament. (...) Cred că este o mişcare greşită, din perspectiva susţinerii, cum se va forma guvernul, ce partide vor fi la guvernare”, a declarat Traian Băsescu vineri seară, la Digi24.ro. Tot Traian Băsescu a mai spus că PSD a trântit, de fapt, Guvenrul Dăncilă, prin aripa Victor Ponta. „În realitate, cel care i-a îngropat are numele Victor Viorel Ponta. El a rupt din partid când nu a mai fost preşdinte, el a votat împotrivă şi, paradoxal, şansa PSD-ului este să pună cuţitele jos şi să găsească o soluţie între grupările din PSD, altfel nu au nicio şansă, nu la prezidenţiale, la legislative. (...) S-ar face de tot râsul dacă ar forţa-o pe Dănicilă să renunţe la candiatură şi să-l susţină pe candidatul lui Ponta. Abordarea e de un ridicol total, arată lipsă de minimă inteligenţă. Aşa ceva depăşeşte nişte limite în care nişte partide pot juca, nu este fezabilă o asemenea idee. În schimb, este fezabil la domnul Ponta să se ducă la PSD şi să spună: «îmi pare rău, am greşit, hai să ne unim să refacem PSD-ul». Pentru că de-asta a căzut PSD-ul, datorită fracturii pe care generat-o Ponta”, a mai spus fostul şef al statului, potrivit News.ro. loading...

Daca ti-a placut articolul, urmareste RomaniaTV.NET pe facebook sau twitter

daca sunt in articol si in arraaydaca sunt in articol si in arraay