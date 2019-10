Articol publicat in: Politica

Traian Băsescu: PMP participă la guvernare, dacă va fi invitat; dacă nu, va susţine guvernul liberal

Autor: Ionela Marcu Publicat: (acum 2 ore) // Actualizat: (acum 2 ore) // Sursa: romaniatv.net Traian Băsescu anunţă că PMP va intra la guvernare dacă i se va solicita acest lucru, pentru că are "obligaţia morală", dar nu condiţionează susţinerea pentru un Guvern PNL de obţinerea de portofolii în viitorul Executiv. Băsescu a avut cuvinte grele pentru liderii partidelor care au susţinut moţiunea de cenzură, dar acum pun condiţii dure pentru susţinerea unui guvern condus de Ludovic Orban. "Ne simţim responsabili de faptul că am participat la căderea unui guvern fără a participa la punerea unui alt guvern. (...) Eu cred că un guvern cu minimă capacitate de a face nişte paşi înainte în rezolvarea problemelor ţării este un guvern în care toţi cei care au participat la moţiunea de cenzură să intre în guvernare, pentru că au şi obligaţia morală. PMP-ul poate să nu fie în Guvern dacă asta nelinişteşte pe Hunor sau pe Tăriceanu, îmi dau seama că la vârsta lui a ajuns la nelinişti de genul ăsta, domnul Tăriceanu", a declarat Traian Băsescu joi seară, la Realitatea Tv. Acesta a afirmat că are "o repulsie naturală" faţă de ALDE şi UDMR. "Dacă de asta se împiedică domnul Tăriceanu, şi Hunor şi Ponta foarte bine! PMP-ul susţine Guvernul până la alegerile viitoare, cu 18 voturi, câte are el", a arătat Traian Băsescu Traian Băsescu consideră că PMP are obligaţia morală de a intra la guvernare, având în vedere că a contribuit la căderea Guvernului. "PMP-ul dacă va fi chemat la guvernare se va duce pentru că are obligaţia morală, generată de participarea la căderea Guvernului Dăncilă. (...) Dacă vom fi chemaţi, dacă nu, vom susţine Guvernul liberal în orice condiţii. E discuţia pe care am avut-o cu Eugen Tomac şi nu numai cu el. Dacă vom fi chemaţi, PMP-ul vine la guvernare, dacă nu va fi chemat va susţine Guvernul liberal”, a mai spus Traian Băsescu. Acesta a spus că PMP mizează pe un Minister pentru Reunificarea Patriei în situaţia în care intră la guvernare. "Eu încă sper că Orban va găsi o soluţie”, a spus Traian Băsescu. El l-a catalogat pe Ludovic Orban drept "un om inimos”, susţinând că e "o superficialitate” în negocierile pentru formarea noului Guvern, iar în opinia sa Orban ar trebui să fie "mai dur” în negocieri, pe motiv că cei care au ajutat PNL să ducă la căderea Guvernului nu se pot "deroba” de responsabilităţile care urmează. "Ei au ştiut ce fac. Şi acum ce facem, punem condiţiile lui Christos şi spunem e treaba ta, Orban. Nu poţi să spui am provocat o criză, dar nu mă intersează rezolvarea ei", a afirmat Băsescu. Citeşte şi: Traian Băsescu: Ponta şi-a făcut interesele; Tăriceanu, lipitoare clientelară; Barna, un neînțărcat loading...

Daca ti-a placut articolul, urmareste RomaniaTV.NET pe facebook sau twitter

daca sunt in articol si in arraaydaca sunt in articol si in arraay