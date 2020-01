Traian Băsescu: Solicit Comisiei Europene o refacere a raportului MCV pentru România

”MCV a fost introdus pentru România în 2007. În faza iniţială, a avut patru obiective. Ultimul raport, cel pentru anul trecut, are nu mai puţin de 18 recomandări, marcând un salt înapoi de vreo 13 ani. Este adevărat, raportul a fost redactat în perioada campaniei electorale, când prietenul meu Frans Timmermans şi-a exercitat calităţile de critic pe justiţia din România. Pentru a avea un raport corect, solicit Comisiei o refacere a raportului pentru România, prin experţi independenţi, nesubordonaţi comisarului Timmermans”, a declarat Băsescu în plenul Parlamentului European.



Marţi dimineaţă, într-o postare pe Facebook, el a precizat că sub cooperarea prin MCV, România a realizat progrese importante în justiţie.



”Incontestabil, România este un stat de drept chiar dacă mai are de lucru până la atingerea stadiuluii de stat de drept consolidat. În aceste condiţii, sunt de părere că ultimul raport MCV prin care suntem "decuplaţi" de Bulgaria este inacceptabil. Din acest motiv, am cerut Comisiei Europene o reevaluare a progreselor din justiţie”, explică fostul preşedinte.