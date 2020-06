Troleibuz în flăcări, în centrul Capitalei. Vehiculul a luat foc între Piaţa Victoriei şi Piaţa Romană VIDEO

Potrivit unei informări a IUSBIF, nu sunt victime. Într-un cmunicat al STB SA, se precizează: "Linia 86 - blocata pe Bd.Lascar Catargiu, pe sensul spre Gara de Nord. Cauza: eveniment de circulație".

Potrivit România TV, în troleibuz se aflau şoferul şi încă un pasager.

Evenimentul a fost comentat pe Facebook de fostul consilier PNL Ciprian Ciucu, dar şi de Nicuşor Dan, candidatul susţinut de PNL pentru Primăria Capitalei.

"Un troleibuz a luat foc in Centru. De competentă ce este administraţia Firea. Eu nu imi aduc aminte de atât de multe incidente la RATB ca in aceste vremuri. Bucureşti, 2020! Pe timp de pace... Da, incompetenţa are si astfel de rezultate. Troleibuzele sunt vechi, neîntreţinute, neverificate. Din fericire nu sunt victime", a afirmat Ciucu.

În opinia sa, acest incident este extrem, extrem de grav. "La repeziciunea cu care s-a intins focul nici nu vreau să mă gândesc cum ar fi fost să fie călători inăuntru", afirma Ciucu.

"Troleibuzul în flăcări ilustrează perfect incompetenţa administraţiei Firea şi în privinţa transportului în comun. Solicit explicaţii publice de la Primarul General, Gabriela Firea, şi de la directorul STB! Vă reamintesc că directorul STB a fost trimis de doamna Gabriela Firea la conferinţa mea de presă de vineri pentru a mă sabota, alături de viceprimar şi alţi angajaţi ai STB şi ai Primăriei. Acestea sunt preocupările STB şi ale doamnei Firea, nu modernizarea parcului auto al STB!", a scris pe Facebook Nicuşor Dan.

În opinia sa, este inacceptabil ca viaţa oamenilor să fie pusă în pericol pentru că parcul auto al STB este învechit, troleibuzele, autobuzele, tramvaiele sunt absolut mizerabile, iar toate achiziţiile făcute de Gabriela Firea sunt cel puţin dubioase.