Trump susţine că merită Premiul Nobel pentru "multe lucruri"...

"Cred că aş primi premiul Nobel pentru multe lucruri, dacă s-ar da corect, ceea ce nu se întâmplă", a declarat Trump cu prilejul prezenţei sale inopinate la sediul ONU de la New York.



"I-au dat unul (un premiu Nobel) lui Obama (predecesorul său Barack Obama) imediat după ce a ajuns preşedinte şi nici nu ştia de ce l-a primit. Şi ştiţi ce? E singurul lucru în legătură cu care am fost de acord cu el", a adăugat Trump, care a fost luni o apariţie surpriză la summitul ONU privind climatul, în ajunul începerii dezbaterilor Adunării generale a Naţiunilor Unite, potrivit Agerpres.

Pe de altă parte, un clip în care Trump trece pe lângă adolescenta militantă pentru mediu Greta Thunberg, pe coridoarele clădirii ONU din New York, a devenit în scurt timp viral.



În scurta înregistrare video, liderul de la Casa Albă pare să o ignore pe tânăra suedeză de 16 ani, care se află în spatele său, potrivit Agerpres.



Clipul, filmat aparent de Reuters, a fost distribuit de mai multe posturi ca Sky News, Euronews şi videomagazinul Now This, dar şi pe reţeaua Twitter de analistul politic Ian Bremmer, notează dpa.