Articol publicat in: Extern

Trupe turce au tras focuri asupra armatei americane. SUA somează Turcia să înceteze operaţiunile din Siria

Autor: Iulian Tudor Publicat: (acum 2 ore) // Actualizat: (acum o oră) // Sursa: romaniatv.net Trupe americane s-au aflat vineri sub tirul armatei turce în apropierea oraşului Kobane din nordul Siriei, potrivit unui purtător de cuvânt al Pentagonului, căpitanul Brook DeWalt. Turcia a intensificat vineri atacurile aeriene şi de artilerie din nord-estul Turciei, escaladând o ofensivă împotriva miliţiilor kurde care a atras avertismente privind o catastrofă umanitară şi i-au întors pe unii republicani împotriva preşedintelui american Donald Trump, relatează Reuters. Foto: playtech.ro UPDATE. Statele Unite au somat, vineri seară, Turcia să oprească ofensiva militară din nordul Siriei, avertizând cu sancţiuni dure administraţia lui Recep Tayyip Erdogan. "Nu i-am abandonat pe kurzi, trebuie să fie clar acest lucru. Nimeni nu a aprobat această operaţiune a Turciei. Dimpotrivă, noi ne-am opus la toate nivelurile", a declarat vineri seară secretarul american al Apărării, Mark Esper. Şeful Pentagonului a discutat prin telefon cu ministrul turc al Apărării, Hulusi Akar, pe care l-a „încurajat puternic" să întrerupă acţiunile din nord-estul Siriei, în speranţa găsirii unui „mod comun pentru detensionarea situaţiei înainte de a deveni ireparabilă". La rândul său, secretarul american al Trezoreriei, Steven Mnuchin, a anunţat vineri seară că preşedintele Donald Trump a autorizat elaborarea unor sancţiuni „semnificative” împotriva Turciei. Tirurile de artilerie nu au făcut răniţi printre soldaţii americani, a precizat într-un comunicat purtătorul de cuvânt, scrie agerpres.ro. Kurzii, care au recapturat o parte din nord-estul Siriei de la gruparea Stat Islamic cu sprijinul Statelor Unite, afirmă că atacul turc ar putea permite grupării jihadiste să se refacă, scrie news.ro. Citeşte şi Putin: operaţiunea armatei turce riscă să trezească ameninţarea Statului Islamic În primul atac major de la declanşarea ofensivei turce, Statul Islamic a revendicat responsabilitatea unui atac cu maşină capcană din Qamishli, cel mai mare oraş din regiunea controlată de kurzi, chiar în timp ce oraşul era bombardat puternic de turci. Cinci luptători ai grupării Stat Islamic au fugit din închisoare, iar femei străine din grupare, deţinute într-o tabără, au incendiat corturi şi au atacat gardienii cu bâte şi pietre, potrivit kurzilor. Incursiunea Turciei, lansată după retragerea trupelor americane care au luptat împeună cu forţele kurde împotriva islamiştilor din Stat Islamic, a deschis un nou front în războiul civil sirian din ultimii opt ani şi a atras critici puternice la nivel internaţional. Conform unor estimări, bilanţul morţilor a ajuns la aproape 100, în primele zile ale atacului turc. Potrivit Naţiunilor Unite, 100.000 de oameni şi-au părăsit locuinţele. Respingând acuzaţiile că i-a abandonat pe kurzi, care sunt aliaţi loiali ai Statelor Unite, preşedintele Donald Trump a sugerat că Washingtonul ar putea media conflictul. Preşedintele a ridicat şi posibilitatea de a impune sancţiuni Turciei, un aliat din NATO, o măsură cerută de republicani din Congres care îi critică politica. loading...

