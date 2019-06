Tsipras îi acuză pe opozanţii conservatori că au asmuţit Bruxelles-ul asupra lui

Tsipras a declarat presei că "cercurile ultraconservatoare de la Bruxelles încearcă să creeze îndoieli privind politica noastră guvernamentală şi să ridice obiecţii faţă de proiectele noastre".



Vicerpreşedintele Comisiei Europene Valdis Dombrovskis apreciase miercuri că pachetul de măsuri anunţat de guvernul de la Atena luna trecută, cu două săptămâni înaintea alegerilor pentru Parlamentul European, "este costisitor şi nu merge în direcţia corectă". El a afirmat că este periclitat obiectivul convenit cu Grecia, de realizare a unui excedent bugetar de 3,5% din produsul intern brut în 2019 şi în continuare şi a adăugat că "ritmul reformelor a încetinit în ultimele luni", potrivit stiripe stiripesurse.ro.



În aceeaşi zi, comisarul european pentru economie Pierre Moscovici a calificat performanţele financiare ale Greciei drept "pozitive", după ce în 2018 s-a obţinut un excedent bugetar pentru al treilea an consecutiv. Cu toate acestea, el a considerat că raportul Bruxellesului despre Grecia "relevă şi anumite întârzieri în implementarea angajamentelor de reformă" şi menţionează "riscurile care grevează realizarea obiectivelor bugetare, după măsurile adoptate luna trecută".



Tsipras a impus în mai reduceri ale unor taxe şi acordarea de ajutoare pensionarilor săraci. Vineri, el urmează să prezinte parlamentului o nouă diminuare a impozitelor pe venit.



Ministrul de finanţe Euclidis Tsakalotos estimează că economia Greciei va depăşi obiectivele fixate de creditori - Uniunea Europeană şi Fondul Monetar Internaţional - şi permite aplicarea unor măsuri de relaxare fiscală.



Syriza se află mult în sondajele privind alegerile parlamentare din 7 iulie mult în urma partidului de dreapta Noua Democraţie (ND), care a învins în alegerile europarlamentare din 26 mai şi în cele locale de la începutul lui iunie. Tsipras a avertizat că există "pericolul de a vedea din nou zilele întunecate (...) ale unei austerităţi stricte". Liderul ND, Kyriakos Mitsotakis, l-a acuzat recent pe premier că face presiuni asupra parlamentului pentru a vota înaintea alegerilor "o mulţime de promisiuni de campanie".



Grecia şi-a reluat creşterea economică în 2017 şi a încheiat în august anul trecut programele de asistenţă internaţională, dar este supravegheată în continuare de UE şi FMI.