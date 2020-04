Tudorel Butoi, despre cazurile de violenţă dintre clanuri şi poliţişti:Aceste incidente s-ar putea transforma în revolte pentru mâncare

Tudorel Butoi susține, într-un interviu pentru România TV, că Poliția Română a acționat corect în scandalurile dintre clanuri.

Reporter: Vedem foarte multe scandaluri in ultima perioada. Care credeti ca este cauza?

Tudorel Butoi: Suntem martorii unor conflicte stradale, a unor rafuieli. Perspectiva intereselor pe care le au aceste comunitati si clanuri, pentru ca suntem in zona fustelor creţe cum imi place sa ii numesc.....ei nu au cultura dialogului. La aceste populatii este ori alb ori negru. Vin echipajele de politie sa aplaneze un conflict. Cum au vazut uniforma, gata se ridica de la mese.

Începe o astfel de viermuiala fara cap si coada. Toti tipa si zbiara. Si atunci ce face politia? Pai politia este indreptăţita prin lege ca in situatii in care persoanele nu se identifica sau nu-si justifica prezenta să utilizeze forţa. Ei utilizeaza toate fortele de autoaparare si in cazurile extreme pot folosi arma.

Din punctul meu de vedere plătim un tribut. Plătim tributul inculturii.

Domnilor care ma priviti, eu nu cred ca multi dintre dumneavoastra ati stat de vorba cu un politist care a tras cu arma din dotare si a impuscat mortal pe cineva...politistii atunci cand au sesizat ca sunt din punct de vedere numeric depasiti si nu aveau alta sansa decat sa deschida focul, s-au retras si au facut foarte bine. Au primit intaririle pe care le-au solicitat si cand au fost in superioritate numerita, au atacat si au capturat 37 de oameni pe care i-au dus la sectie. Este o actiune foarte foarte bună....iar conflictul este stins.

Eu va spun ca astfel de revolte o sa mai fie pentru ca sunt generate in etapa urmatoare de factorul economic....lucrurile trebuie sa mearga. Eu per ansamblu felicit organele de politie pentru modul in care, cel putin în cazul conflictului din Rahova, l-au rezolvat. Astăzi avem linişte, s-a întrebuinţat forţa gradual.

REPORTER: La ce sa ne asteptam perioada imediat urmatoare daca ne vom confrunta cu aceleasi restrictii care creeaza stres, frustrares, neajunsuri?

Tudorel Butoi: În ceea ce priveste relaxarea, solutii nu pot da, dar nu putem face parte din tara care nu face nimic...faci medical sau inginerul online. Le predai politehnica prin telefon. Ar putea sa fie relaxat invatamantul. Sa inceapa invatamantul universitar.

REPORTE: De ce simt nevoia sa se filmeze cand incalca legea?

Tudorel Butoi: Tocmai faptul ca se filmeaza, ca dau like, ca share-uiesc arata niste frustrari...

