Tudorel Toader publică salariile pe care le vor avea peste 3 ani angajaţii din penitenciare

Ministrul Tudorel Toader a publicat lista cu salariile pe care angajații ANP ar urma sa le aiba in 2022, cel mai mic venit urmând sa fie de 3.600 lei. Datele sunt publicate in contextul in care sindicatele anunta ca vor protesta in ziua in care are loc reuniunea Consiliului Justitie si Afaceri Interne la Bucuresti, salariul reprezentând una dintre cauzele care au dus la luarea acestei decizii, potrivit sindicalistilor.