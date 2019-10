Articol publicat in: Justitie

Tupeu fără limite pentru un tâlhar. Hoţul îi cere 200.000 de euro poliţistului care l-a prins

Autor: Filip Stan Publicat: (acum 50 min) // Actualizat: (acum 50 min) // Sursa: romaniatv.net Halucinant. Un infractor din judeţul Iaşi îi cere poliţistului pe care l-a atacat cu un par şi o furcă 200.000 de euro pentru daune morale că a scos pistolul. Un suspect într-un dosar de tâlhărie a întâmpinat poliţiştii cu un par şi o furcă. Unul din poliţişti a fost agresat, iar în replică a făcut uz de arma din dotare. Un glonţ l-a lovit în fund pe tâlhar, iar din acest motiv hoţul solicită în instanţă 200.000 de euro daune morale. Marius Teodorescu, condamnat la cinci ani de închisoare pentru ultraj şi tâlhărie, nu a avut succes la Judecătoria Paşcani, aşa că procesul va ajunge pe masa judecătorilor de la Tribunalul Iaşi. Filmul evenimentelor



Marius Teodorescu susţine că, pe 3 august 2017, unul dintre poliţiştii din sat care au venit la el pentru a-i oferi un mandat de aducere la sediul Poliţiei ar fi folosit în mod abuziv arma din dotare. „Reclamantul arată că în data de 03.08.2017 pârâtul a pătruns pe proprietatea personală fără a prezenta nici un document, folosind armamentul din dotare, trăgând 9 focuri de armă, cauzându-i plagă împuşcată“, se arată în motivarea primei instanţe. Până să îi deschidă proces agentului Constantin N., şi să-i ceară daune de 200.000 de euro, Teodorescu a formulat şi plângere de purtare abuzivă acestuia, precum şi altor doi colegi.



Acuzaţiile au fost însă clasate, mai ales că Teodorescu a fost el însuşi acuzat de ultraj în acelaşi caz. Astfel, pe 3 august, poliţiştii din Costeşti au mers la Teodorescu pentru a pune în executare un mandat de aducere într-un caz de tâlhărie în care individul de 29 de ani era suspect. Săteanul a fost reclacitrant cu poliţiştii din primul moment, refuzând să meargă la sediu. „Agenţii de poliţie i-au solicitat petentului să fie paşnic şi să se supună procedurii, petentul a continuat să se manifeste violent lovind pe agentul C.R.-F. cu furca peste mână provocându-i dezechilibrul şi căderea la pământ, petentul urcând în căruţă şi plecând“, au stabilit jduecătorii. Ulterior, individul a fost somat cu armele din dotare să oprească, însă a refuzat. Un agent a tras un foc de armă în pneul uneia dintre roţile de la căruţă, încercând să îl tragă pe Teodorescu din căruţă. Individul l-a lovit pe poliţist cu un par şi l-a izbit la pământ, provocându-i rană deschisă la antebraţ, scrie ziaruldeiasi. „Versiunea petentului, în sensul că din senin organele de poliţie au tras cu armele de foc asupra căruţei şi că nu a exercitat niciun fel de violenţă asupra agenţilor de poliţie sunt contrazise fără îndoială de leziunile suferite de agenţii de poliţie constatate prin certificat medico-legal“, au stabilit judecătorii, care i-au respins cererea de daune.



