Turcia a dat drumul la refugiaţilor către Europa. Erdogan trimite migranţii cu autubuzele, primele transporturi sunt deja pe drum VIDEO

Primele autocare sunt deja pe drum şi au ajuns deja Grecia, după cum arată imaginile postate pe reţelele de socializare. În acest context tensionat, Grecia a anunţat vineri că şi-a întărit patrulele la frontiera cu Turcia. Totodată, şi premierul bulgar Boiko Borisov a informat că ţara sa îşi sporeşte controalele la frontiera cu Turcia. "Avem informaţii despre multă aglomeraţie... Ne întărim la maximum controlul la frontieră", a declarat Borisov într-o reuniune a guvernului, adăugând că aranjează o convorbire prin telefon cu preşedintele turc Recep Tayyip Erdogan. "Grecia şi-a întărit la maximum paza frontierelor sale terestre şi maritime", a declarat şi o sursă guvernamentală de la Atena. O sursă din cadrul armatei a declarat că în jur de 300 de migranţi au fost reperaţi de partea turcă a frontierei, în regiunea Evros (nord-est), dar că "această cifră nu iese din obişnuit".

Un responsabil turc de rang înalt a afirmat vineri dimineaţă că Ankara nu îi va mai împiedica pe migranţii care încearcă să ajungă în Europa să treacă frontiera. Declaraţia a fost făcută la scurt timp după ce cel puţin 33 de militari turci au fost ucişi în regiunea Idlib din nord-vestul Siriei în cursul unor lovituri aeriene atribuite de Ankara regimului de la Damasc, susţinut militar de Rusia.

Turcia, care găzduieşte deja pe teritoriul său circa 3,6 milioane de sirieni.

And this from @SevgiSahin85 who is in Istanbul’s Zeytinburnu district. She’s been told buses are being laid on by Afghan refugee support organisations to get them to the Bulgarian/Greek borders pic.twitter.com/3tkZwvLUpz