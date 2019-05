Turcia a eliberat un om de ştiinţă american de la NASA

”Salutăm vestea eliberării din închisoare a lui Serkan Gölge astăzi (miercuri)”, a declarat o purtătoare de cuvânt a Departamentului de Stat american Morgan Ortagus în faţa presei, la Washington.



”Vom continua să urmărim îndeaproape cazul domnului Gölge”, a adăugat ea, îndemnând Turcia să-l lase pe omul de ştiinţă - care are dublă naţionalitate, turcă şi americană - ”să se întoarcă acasă cât mai repede posibil”.Cercetătorul este vizat în continuare de o interdicţie de a părăsi Turcia, a precizat pentru AFP soţia sa, Kubra Gölge.



”Suntem fericiţi, dar el contestă în continuare acuzaţiile formulate împotriva sa”, a subliniat ea într-un comunicat. ”Sperăm să ne putem întoarce în curând în Statele Unite”, potrivit news.ro.



Serkan Gölge a fost încarcerat în urmă cu aproape trei ani, în iulie 2016, în timpul unei vizite în ţara sa de origine, în timp ce preşedintele turc Recep Tayyip Erdogan îi reprima pe presupuşii susţinători ai predicatorului Fethullah Gülen, oaia neagră a Ankarei, care-l acuză că se află în spatele tentativei de lovitură de stat ce a avut loc în aceeaşi lună.



El a fost condamnat, în februarie 2018 la şapte ani şi junătate de închisoare cu privire la o apartenenţă la reţele gulemiste, în pofida protestelor Statelor Unite.



Anunţul eliberării sale a avut loc în urma unei convorbiri la telefon, miercuri, între Recep Tayyip Erdogan şi Donald Trump, news.ro.



Washingtonul continuă să urmărească ”îndeaproape” cazul celor trei angajaţi turci ai unor misiuni diplomatice americane, a avertizat purtătoarea de cuvânt a Departamentului de Stat.



Unul dintre ei este încarcerat şi judecat de spionaj, altul este plasat sub arest la domiciliu sun acuzaţii asemănătoare, iar al treilea a fost condamnat după ce a fost găsit vinovat că a ajutat o ”organizaţie teroristă”, dar a fost eliberat sub control judiciar, potrivit new.ro.



Însă cele două ţări par mai ales să se precipite către o criză de o cu totul altă anvergură. Statele Unite vor să facă totul pentru a împiedica Turcia să finalizeze achiziţionarea prevăzută a sistemului rus de apărare antiaeriană de tip S-400, apreciind că aceasta nu este compatibilă cu aderarea sa la NATO.



US Army se teme de faptul că sistemul rus ar putea să pătrundă secretele tehnologice ale avioanelor sale militare de tip F-35, din care Ankara a întreprins de asemenea să achiziţioneze 100. ”Este un contract încheiat”, subliniază, în replică, lideri turci de mai multe săptămâni, excluzând să revină asupra contractului cu Moscova, potrivit news.ro.



Livrarea rachetelor ruse ar putea să aibă loc în această vară şi să precipite represalii dure din partea Statelor Unite. ”Dacă ea finalizează recepţia unor S-400, Turcia o va plăti scump”, a avertizat miercuri Morgan Ortagus, ameninţând din nou cu o suspendare a vânzării de avioane de tip F-35 şi, mai ales, cu impunerea unor sancţiuni ”foarte dure” Ankarei. Subiectul s-a aflat de altfel în centrul convorbirii dintre Trump şi Erdogan, potrivit preşedinţiei turce.



Şeful statului turc şi-a reitarat propunerea unui ”grup de lucru comun” în vederea disipării temerilor cu privire la S-400, o propunere pusă pe masă în aprilie, dar rămasă fără răspuns. Cei doi urmează să se întâlnească în marja summitului G20, la sfârşitul lui iunie, în Japonia, în vederea unei încercări de a găsi o soluţie.