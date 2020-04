Turişti care nu au respectat restricţiile de circulaţie, pedepsiţi într-un mod inedit. Ce idee amuzantă a avut poliţia VIDEO

Turiştii, din Statele Unite, Australia, Mexic şi Israel, au fost prinşi în timp ce făceau o plimbare pe malul râului Gange, în oraşul Rishikesh, în weekend. Aceştia au fost obligaţi să scrie că îşi cer scuze de 500 de ori, a informat luni poliţia locală. Neobişnuita pedeapsă a fost dată în contextul în care India a impus o perioadă de izolare de 21 de zile la nivel naţional, care a intrat în vigoare pe 25 martie, locuitorilor fiindu-le permisă părăsirea caselor doar pentru a-şi procura bunuri esenţiale şi medicamente.

În înregistrările difuzate de mai multe posturi de ştiri se poate vedea cum un poliştist pe nume Vinod Kumar Sharma le aplică turiştilor această pedeapsă neobişnuită. "Sunt oaspeţi în ţara noastră, dar încalcă regulile în mod repetat plimbându-se", a precizat el, adăugând că la Rishikesh, un oraş sfânt, extrem de popular în rândul celor care practică yoga, se află în prezent circa 600 de turişti.

Poliţia indiană a recurs la modalităţi neobişnuite de a-i trata pe cei care încalcă măsurile de de izolare, care au mers de la a-i speria cu căşti în forma noului coronavirus, a-i obliga să facă genuflexiuni la a-i ameninţa cu izolarea într-o cameră în care sunt difuzate pe bandă rulantă cântece de la Bollywood.

India, care urmează să extindă perioada de izolare până la 30 aprilie, a înregistrat până în prezent 9.152 de cazuri de COVID-19, dintre care 308 soldate cu decese.

Hilarious! Rightly sorting out 'anti-social foreigners' in Rishikesh. Kudos to this cop, especially. No mercy, no emotions - rules are rules, same for ALL!

Video courtesy: @sukantatoi @uttarakhandcops #COVID2019 #Rishikesh @PMOIndia @tsrawatbjp pic.twitter.com/oI4ihlKSgr