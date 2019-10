Articol publicat in: Extern

UE scoate o ţară importantă de pe lista paradisurilor fiscale

Autor: Filip Stan Publicat: (acum o oră) // Actualizat: (acum o oră) // Sursa: romaniatv.net Cele 28 de state membre UE au retras joi Elveţia de pe lista "gri"a paradisurilor fiscale, apreciind că aceasta ”se conformează tuturor angajamentelor în domeniul cooperării fiscale”. Elveţia figurează pe lista ”gri” a elevilor nesilitori în domeniul fiscal, dar care şi-au asumat angajamente - încă neconcretizate de la deschiderea acestei liste de către UE la 5 decembrie 2017. ”Dacă Elveţia iese de pe această listă, este un succes pentru mine. Cea mai bună listă e cea mai scurtă”, şi-a exprimat satisfacţia comisarul european însărcinat cu Afaceri Economice Pierre Moscovici într-o conferinţă de presă la Luxemburg. ONG-ul Oxfam, care luptă împotriva evaziunii fiscale, şi-a exprimat regretul faţă de această decizie a miniştrilor Finaţelor din UE.



”Elveţia şi-a abolit regimurile fiscale preferenţiale, însă continuă să ofere întreprinderilor stimulente fiscale importante şi dobânzi mici. Asta va continua probabil să atragă întreprinderile care caută să evite să-şi plătească partea dreaptă de impozite”, a denunţat ONG-ul într-un comunicat.



Elveţia a adoptat o reformă fiscală în octombrie 2018, însă punerea în aplicare şi intrarea în vigoare ale acesteia au fost amânate din cauza unui referendum. Modificările au intrat în vigoare şi urmează să fie aplicate începând de la 1 ianuarie 2020.



În afară de Elveţia, patru ţări au fost scoase de pe lista gri - Albania, Costa Rica, Insula Mauriţiu şi Serbia, potrivit unui comunicat publicat de UE. Citeşte şi Se anunţă vremuri grele: ne vom confrunta cu o perioadă îndelungată de reducere a creşterii economice Emiratele Arabe Unite (EAU) şi Insulele Marshall au fost scoase, de pe lista ”neagră” a paradisurilor fiscale, pe care se află ţări şi teritorii considerate ”necooperante”, adică nu şi-au asumat angajamente de bună purtare în domeniul fiscal.



Pe lista neagră se află ”elevi mai răi” decât pe cea gri, deoarece aceştia nu au promis niciodată nimic UE. Este vorba despre opt nume pe lista neagră - Samoa americană, Belize, Fiji, Guam, Oman, Samoa, Trinidad and Tobago, Insulele Virgine americane şi Vanatu.



Miniştrii Finanţelor din UE au întocmit aceste liste - neagră şi gri - în urmă cu mai puţin de doi ani, în urma mai multor scandaluri - între care Panama Papers şi LuxLeaks -, în vederea unei îmbunătăţiri a luptei împotriva evaziunii fiscale a multinaţionalelor şi marilor bogătaşi.





loading...

Daca ti-a placut articolul, urmareste RomaniaTV.NET pe facebook sau twitter

daca sunt in articol si in arraaydaca sunt in articol si in arraay