Ultimul week-end cu Mercur retrograd. Aceste 4 semne zodiacale rasuflă uşurate. Află de ce!

Mercur retrograd in Pesti te-a putut induce in eroare de multe ori, te-a putut face mai emotional, mai confuz. Mutarea sa in Varsator, inainte de a incepe miscarea directa, ti-a putut aduce mai mult confort, mai multa comunicare.

Urmatoarele patru semne zodiacale sunt influentate aceste ultime zile ale lui Mercur retrograd.

Berbec

Aceasta miscare retrograda a fost resimtita profund de sufletul tau, dar, in sfarsit, vine vremea sa te eliberezi sis a concentrezi energia in alta parte. Cand mercur retrograd va parasi casa tainelor din zodiac ta, vei simtit o usurare imensa, deoarece aceasta energie se va muta din sectorul carierei in sectorul prieteniilor. Este timpul sa clarifici orice neintelegeri si sa aduci o atmosfera mai armonioasa in jurul tau. Acum vei sti cine sunt prietenii tai adevarati.

Gemeni

Mercur este planeta care iti conduce zodia, de aceea aceasta miscare retrograde ai resimtit-o puternic. Din fericire, totul are un final. Profita de aceasta ocazie ca sa rezolvi o parte din incurcaturi. Lucrurile incep sa se clarifice, ceea ce te face mai increzator in saptamana ce va urma. Cand Mercur va incepe miscarea directa si va reintra in Pesti, in 16 martie, totul va avea un nou sens pentru tine.

