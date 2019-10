Articol publicat in: Societate

Un adolescent a lovit un poliţist cu o maşină furată, beat şi fără permis de conducere

Autor: Iulian Tudor Publicat: (acum 2 ore) // Actualizat: (acum 2 ore) // Sursa: romaniatv.net Un adolescent a lovit un poliţist cu o maşină furată, beat şi fără permis de conducere. Foto: seebucharest.ro "Vineri, 11 octombrie a.c., la ora 00.17, un tânăr de 15 ani, din comuna Oşorhei, judeţul Bihor, în timp ce conducea un autoturism pe care este bănuit că tocmai l-ar fi sustras din localitatea Oşorhei, fără a poseda permis de conducere, pe strada Ogorului din municipiul Oradea, la intersecţia cu strada Universităţii, încercând să scape de filtrul instituit în trafic de poliţiştii bihoreni, a acroşat un poliţist orădean, aflat în misiune, iar apoi a lovit frontal parapetul metalic de la intrarea în Piaţa 100", anunţă IPJ Bihor, potrivit news.ro. Citeşte şi Un preot beat, în chiloţi la volan, a provocat un accident rutier grav. Tânăra care se afla pe scaunul din dreapta a ajuns la spital Tânărul de 15 ani a fost testat cu aparatul etilotest şi s-a constatat că acesta avea o concentraţie alcoolică de 0,35 mg/l alcool pur în aerul expirat. I-au fost recoltate şi probe biologice în vederea stabilirii alcoolemiei. Poliţistul orădean, de 30 de ani, a suferit multiple leziuni, pentru îngrijirea cărora a fost internat în spital. De asemenea, un adolescent de 15 ani, din Oşorhei, pasager în autoturism, a suferit leziuni uşoare. A fost întocmit dosar penal, iar cercetările sunt continuate de un procuror din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Oradea. loading...

