Un artist celebru şi-a făcut praf Ferrari-ul de sute de mii de euro. A intrat cu maşina în acvapalanare şi s-a izbit de un zid de beton

Lil Yachty s-a izbit cu Ferrari-ul 488 de un zid de beton în centrul oraşului Atlanta. Pe numele său real Miles McCollum, acesta a pierdut controlul volanului din cauza carosabilului umed, maşina intrând în acvaplanare.

Bolidul roşu al rapper-ului s-a lovit de zidul de beton ce despărţea sensurile de mers, din care a ricoşat în dreapta, traversând şapte benzi, înainte de a se izbi din nou, de data aceasta de zidul de beton din dreapta.

Rapper-ul de 22 de ani le-a declarat poliţiştilor că nu-şi aminteşte nimic după ce a pierdut cotrolul volanului, iar martorii relatează că acesta conducea cu viteză foarte mare. Potrivit ferrari.com, bolidul pe care rapper-ul îl conducea valorea 330.000 de dolari.

